【過勞死】27歲國美電器員工疑過勞猝死　家屬揭死者無休息無補假

▲ 27歲國美電器員工過勞猝死，家屬揭被安排2部門職位雙11無休息。

內地一名年僅27歲的國美電器男員工，因為過勞而在年終誓師大會期間猝死！家屬稱死者需兼任另一個部門主管，在雙11期間為達業績目標都沒能休息，甚至沒休息的11月假期也不能在12月補假，最後導致過導疲勞死亡。

據梨視頻報道，國美福州分公司於12月3至4日於一間溫泉大酒店開年終大會，結果3號的晚上一名27歲男員工猝死在酒店房內。同事表示，當日死者食完飯就先行回房休息，從CCTV可看到死者的最後身影在晚上10點多。

後來，於翌日早上約9點，家屬收到國美公司的人致電，說男員工「可能出事了。」

家屬隨即趕往酒店，其父表示，趕到酒店後見到急救人員對兒子做人工呼吸。自己則把衣服掀開，將兒子兩隻腳捂在自己肚子這邊，死命搓，搓到熱。

我說醫生一定要救救我兒子，但其實醫生心裏面清楚，孩子已經沒了。搶救應該是怕我心裏一時接受不了。在我面前搶救了一會兒以後，宣佈搶救無效。

死者姐姐也表示，當時趕往酒店問發生什麼事，弟弟還有呼吸嗎？但國美的人只說「還在搶救，還在搶救。」

但實際上醫生過來說，弟弟其實可能在凌晨半夜已經走了。法醫也簡單地說，弟弟就是過勞死。

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死者任2部門主任職位 雙11期間無休息

家屬透露，死者於10月時曾於家庭微信群表示，自己擔任門店電腦部主任，但在沒請到人前，還要兼任彩電部主任，且公司沒有加薪。結果自兼任多一個部門後，回家一直說很累。

死者在國美工作4年期間，每日早上6點多出門，晚上基本11點才回家，如果一直要搞活動、裝修等，就凌晨2、3點回到家。休息亦很少，因為休息時間都在開會。假如休息一個上午，電話也接不停。有時晚上9點半也要回總部開會。

兩部門的業績壓力壓到他身上，就是這2、3個月，迅速地消瘦下去，一直喊累。業績量又很高，要做到達標又很累。每天晚上媽媽給他煮宵夜時，最近這段時間他都吃不下，吃兩口就說很累吃不下去了。

在雙11的11月期間情況更嚴重，死者沒有休息。家屬表示，曾問死者一星期不是可以休1天嗎？但他只回應：「很忙，沒辦法休。」到了12月，問他之前沒休息的日子，按道理應該要補休，但他說：

沒休息就是沒休息，沒辦法補休。如果要休就是按請假。房子是16年買的，他只住過4個夜晚，過年時都沒回家過年，因為他表示自己是主任，所以讓員工回家過年，他留下來值班。

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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目前，死者的後事仍未辦理，家屬亦質疑國美公司不主動溝通，逃避責任。

國美的人說要就公司給你20萬，剩下的你就去找黃光裕要。

國美福州分公司相關負責人回應指，目前事件按工傷處理中，雙方仍在溝通。

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責任編輯：楊宛茜