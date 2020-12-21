【好人好事】露宿懷孕媽媽產子在即　美容店老闆停工一星期收BB物資聖誕送暖

▲ 美容店老闆Win得知深水埗有位露宿者媽媽產子在即，向網民收集物資在聖誕送暖。

露宿者以天為被，以地為床，在寒冷天氣下更顯艱苦。美容店老闆Win，得知深水埗有位露宿懷孕媽媽產子在即，決定停工一星期，在Facebook專頁上向眾多網友收集物資，並決定在聖誕節當日裝扮成聖誕老人，為露宿者送上物資，帶給他們一點暖意。

美容店老闆收物資助露宿者

開美容店的Win，指公司有幸在疫情期間仍然業績豐收，希望以豐碩成果幫助其他人。在機緣巧合之下，她從深水埗一名基督教傳道人口中得知，該區有位露宿懷孕媽媽，缺乏育嬰物資，希望Win可以幫忙收集。

Win在Facebook專頁上發文，向網友收集BB衫及BB車等，吸引大批暖心網民響應。為了收集物資，Win特意停工一星期，向不同網民收集BB衫、BB車及BB床褥等。

除了育嬰物資，Win亦向明哥訂了120盒飯，又網購了50張棉被，打算在聖誕節當日打扮成聖誕老人，到深水埗區為露宿者及低收入家庭送暖，

我只想盡自己能力，為他們帶來溫暖和歡樂。

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一家三口聖誕送暖

只有Win一人當然不能成事，她感激「徒弟仔」瑩的幫忙、在聖誕節當日幫忙運送物資的司機，以及先生和兒子的支持。一家三口會在聖誕節當日一同為露宿者送上物資，過一個特別的節日。

對於有網民留言，形容她只為「搏出位，幫店做宣傳」，Win坦言看完十分難過，指自己出發點只為幫助別人，沒有多想其他東西，只希望露宿者能夠盡快找到容身之所。

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記者：胡嘉儀