【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議

▲ 內地瘋傳一名窮小子迎娶358磅新娘，女家更送上價值3851萬港幣的嫁妝。

不少富二代喜歡在婚禮上大排筵席，以超隆重的儀式紀念人生重要的時刻。日前，內地社交媒體瘋傳一段結婚影片，指一名浙江窮小子迎娶體重325斤（約358磅）的富家千金，女方拿出高達3250萬人民幣（約3851萬港元）的嫁妝。窮新郎在婚禮上眼神死的表情被紀錄，不少網民調侃新娘，「1斤（約1.3磅）10萬（11.8萬港元）嗎？」

▲ 網傳新娘體重高達325斤（約358磅）。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，內地浙江一名農村窮小子與一名富家千金結婚的影片瘋傳，從影片可見，女家的親友提著大量嫁妝及禮盒進場，禮盒中有大量現金、黃金首飾，甚至帶來一張價值888萬人民幣的存款單據和多張房地產證明等，網傳嫁妝價值高達人民幣3250萬元（約3851萬港元）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新娘體重高達358磅

除了豐厚的嫁妝吸引網民的眼球外，新娘豐滿的身材也惹來網民熱議。傳聞新娘體重高達325斤（約358磅），而嫁妝價值為3250萬人民幣，網民笑稱，「原來是1斤換10萬」。然而，有人留意到新娘敬酒時，新郎一直目無表情地跟在後面，被網民質疑是為錢結婚。

▲ 新郎一直跟在新娘後面，目無表情。（影片截圖）

網民：新郎好拜金

影片引發網民討論，批評男方太拜金，「男的也太拜金了，為了錢把自己都出賣了」及「是真愛，男的真的很愛錢」。不過，也有網民建議新娘利用財富聘請營養師幫助減肥，「有這麼多錢，請位營養師減肥吧」。

女方親友澄清新娘非富家千金

不過，有女家親友回應指，新娘的體重並非網傳指358磅，只有200多斤（約220磅）。而新娘也非富家千金，嫁妝只有20萬人民幣（約24萬港元），一對新人經媒人相親相識再決定結婚。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳