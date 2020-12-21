李偲嫣夫婦交樣本指定診所10日未有報告　梁美芬要求政府問責

▲ 梁美芬表明一定會追查，又要求政府道歉及問責。

立法會財委會召開特別會議，經民聯梁美芬引述正義聯盟主席李偲嫣丈夫謝鋮浚指，夫婦二人12月10日，將樣本送去政府指定診所———元朗容鳳書健康院，惟至今已10日，仍未收到報告，梁美芬表明一定會追查，又要求政府道歉及問責。

梁美芬又指，包括有緊密接觸者在家等待檢疫期間離世在內的悲劇，都是政府抗疫失誤，是政府不作為、各部門互相推搪造成，又批評食衛局局長陳肇始沒有主動了解衛生署人手不足問題。

▲ 李偲嫣夫婦12月10日提交樣本給政府指定診所。（梁美芬供圖）

食衛局副局長徐德義表示，需要跟進為何李偲嫣夫婦呈交樣本10日仍未有報告，亦對一位女士在家等候檢疫期間去世感到難過，又指上述事件發生期間，正好有兩個屋邨爆疫，大量人士需要搬遷，衛生署工作量突然飆升，不過現時已經處理，冀望將接送緊密接觸者到檢疫中心的時間，儘量控制在24小時內完成。梁美芬批評政府答覆涼薄，認為需要道歉及問責。

另外，民建聯鄭泳舜指出，防疫基金4.0並無提及保就業計劃，希望政府要求僱主將部分資助額，用於支付僱員薪金。旅遊界議員姚思榮則希望，政府不應該「閂後門」，應檢視情況才決定會否再推出保就業計劃。

政務司司長張建宗認為，「人心肉做」，相信僱主獲取政府資助後，會部分用作交租，部分與員工分享。他承認，今次措施仍有很多「漏網之魚」，但限於財政掣肘，只能針對性、精準地向要關閉的處所提供支援。他強調，政府並無「閂後門」，只是現階段無打算推出保就業計劃。

▲ 政務司司長張建宗。（馮漢柱）

熱血公民鄭松泰則質疑，政府關起門制訂有關金額，未諮詢過業界實際情況。他又關注，第三輪基金仍有多少人未收到資助。

金融界議員陳振英關注，政府如何杜絕或有企業領取資助後即結業。工聯會麥美娟引述文章指「民怨正沸騰」。

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記者：林曉君