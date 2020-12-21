【聖誕願望】令人心痛的聖誕願望 女童許願：爸爸媽媽不要常常吵架

▲ 女童許下聖誕願望，希望爸媽不要吵架！

聖誕佳節將至，你的聖誕願望是甚麼呢？或許有人希望疫情快點完結，或許有人希望收到心愛的玩具，但對於台灣一名女童來說，她的聖誕願望是「我希望我的家可以安靜，爸爸媽媽不要常常吵架！」願望很簡單，字裏行間卻令人感到無比心痛。

台灣有網民在「爆廢公社二館」上發帖，並張貼了一名女童撰寫的聖誕心願卡，他表示「看到這個小朋友的聖誕願望，心裏有點酸酸的！

」從該張相片上看，相信是某場合舉辦的聖誕派對，讓小朋友寫下自己的聖誕願望，並用繩子串上綁在戶外展示，只見一名女童用不工整的字在白紙上寫下，

我希望我的家可以安靜，爸爸媽媽不要常常吵架！

雖然寥寥數個字，卻蘊含了女童最卑微但最誠懇的聖誕願望，與隔離小朋友的願望對比甚大。旁邊有的小朋友寫希望中「大樂透」，爸爸媽媽便不用再上班了。

帖子發佈短短數小時，但引發很多網民回響，更引發很多網民的共鳴。有人感同深受地表示，「自己小時候的聖誕願望也是這樣，但至今都沒有實現」，並指爸爸媽媽吵架，對小朋友的影響很深遠，提醒為人父母者要盡量避免在小朋友面前吵架。

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另外根據BBC的報道，國際教育專家經過幾十年的研究、試驗、觀察與跟蹤發現，父母吵架對從小到6個月大的嬰兒、 兒童及青少年都會有影響。如果讓他們見證家庭衝突，可以讓他們的心跳加速，體內的壓力荷爾蒙上升。

如果長期生活在父母關係緊張的環境中，嬰兒會出現大腦早期發育不良，睡眠受到干擾；兒童會出現焦慮；青少年則會出現抑鬱等一些列問題。

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責任編輯：王明芳