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質疑律師未依指示盤問警員　無業漢擾亂秩序上訴得直毋須重審

社會 12:44 2020/12/21

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王偉威今獲裁定上訴得直。（林育慧攝）

51歲無業漢疑於旺角街頭被催淚彈擊中，稱受影響下以粗言辱罵便衣警員，早前經審訊後被裁定在公眾地方作出擾亂秩序行為罪成，被判社會服務令。無業漢今日(21日)就定罪向高院提出上訴，質疑代表律師於審訊時失職，未有按其指示就他曾遭警員以強光照射而作出盤問，因而構成不公平。法官認為定罪令人感到不安，裁定上訴得直，律政司不申請重審。

上訴人王偉威（51歲），被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指他於2019年11月10日，在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即不斷喧嘩，而意圖激使他人破壞社會安寧，或上述行為相當可能會破壞社會安寧。

上訴人今沒有律師代表，法官甫開庭便指出，有關有警員以強光射向上訴人說法，裁判官裁斷時其中一項理據為有關說法並沒有向警員作出盤問，故不相信其證詞。法官指裁判官並不知道實情是，上訴人曾向當時代表大律師就強光部份給予指示，建基於錯誤事實，構成不公平情況。

律政司一方則認為只涉不完全事實，並指裁判官對於向法律代表作出指示說法是無從得知。法官則指事件或不涉失職，裁判官亦沒有犯錯，但實情是給予指示及裁判官認為沒有給予指示，事實上並不準確，就這一點法官問及裁斷是否構成不公平。

律政司一方則指大律師有否失職致使不公平，裁判官亦熟悉法律原則，上訴人亦非首次面對刑事訴訟，當時亦沒有即時要求作供的警員指出案情，裁判官當時亦沒有表示關注，但於雙方呈交書面陳詞時，曾問及雙方有否補充。

律政司指當時上訴人代表大律師盤問時提及防綫及人數等，並非不知悉問題，而對方亦是資歷深及具專業判決，質疑嚴重失職的指控須具相當高標準。

法官指原審裁判官裁斷時的思路曾涉及「強光」這環節沒有於盤問時提及，但聆訊過程並沒有提及這點。法官毋須上訴人陳詞，裁定定罪令人不安，裁定上訴得直，律政司表示不就案件提出重審。

裁判官早前裁決時批評上訴人作供不盡不實，包括於辯方盤問階段，未有向當值律師提出不同意警方防線方向，至自辯階段才首次提出；上訴人自辯時又指警員以槍及強光指向他，同樣是首次提出。裁判官直指上訴人信口雌黃，認為開槍事件若真有其事，理應印象深刻，上訴人亦會向律師提出。

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記者：林育慧

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