【小儀與13型男】張繼聰分享追求謝安琪招數　自稱夫妻關係出現第三者？

▲ 張繼聰為太太平反並非女追男，用電話攻勢冧掂謝安琪。

由阮小儀主持的香港開電視新節目《小儀與13型男》，安排13位不同類型的型男跟小儀約會，首集便邀請了愛妻號張繼聰擔任小儀的約會對象。為令小儀「紅顏一笑」，張繼聰可謂出盡法寶，除出動私伙電單車載對方遊車河外，還獻出自己第一次調酒給小儀，令小儀大叫榮幸。

張繼聰自感是一個合格的男友說：「每個男人著緊另一半的話，都會想她開心，會想一些驚喜給對方，當時間長了、戀情變成感情時，更需要浪漫時刻去保持關係新鮮。」

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▲ 張繼聰是公認的好爸爸好丈夫。（大會提供）

小儀稱張繼聰屬家庭型

期間小儀問到張繼聰覺得自己是哪類型男士，張繼聰笑說：「好多人覺得我是搞笑、肌肉型，其實我覺得自己是文青型、家庭型。」

小儀聞言即大派檸檬表示：「看不出你是文青型，但絕對是家庭型，尤其是你有自己家庭後更明顯，所以我會覺得你是『愛妻型』。」

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▲ 二人育有一對子女。（facebook圖片）

聽聲即被Kay迷到

張繼聰又大談跟太太初相識的情況，自爆是自己先迷戀謝安琪，否認網上「女追男」的傳聞。

他說：「雖然我們是同一間中學，但不同屆所以不認識，網上流傳她追求我是假的，真相是我們是同一年的新人，她派歌比我早，我聽到她的歌覺得『正喎』，馬上被這個女仔把聲和質感吸引，『把聲咁正，通常個樣都唔差』，在電視第一次看到她的MV，覺得正喎，於是就好主動去追這個女仔。」

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▲ 張繼聰幫太太澄清，當年並非由女追男。（facebook圖片）

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被問到當年以甚麼手法追謝安琪，張繼聰表示以傳統的傾電話攻勢：「跟她講電話，記得有次在電話約她睇戲，怎料她3日都未有回覆，我有點生氣於是問她為甚麼不回覆，她說那套戲不是特別想看，所以沒回覆，覺得她好有性格，令我更加喜歡她。」

談到謝安琪，張繼聰總是一臉甜絲絲，他指雖然二人結婚多年，但太太仍會叫他記着初次見面的感覺，而他亦會努力經營保持著拍拖的感覺。

▲ 二人結婚多年仍非常恩愛。（facebook圖片）

電單車成第三者

談到張繼聰與太太謝安琪夫妻相處之道，張繼聰指：「太太是我最好的朋友，因為每日都會見到，我跟太太都不是物慾的人，買禮物是哄不到對方開心，反而共渡假期比較重要。記得有一年情人節在尖沙咀碼頭拿著結他Busking，唱歌給太太聽，其實都會驚，但印象好難忘。」

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▲ 電單車成為張繼聰與太太之間的「第三者」。（大會提供）

提到張繼聰的嗜好是玩電單車，他形容車是最好的第三者，他說：「男人玩很多東西都可以好大件事，不過玩車最緊要安全，最好不要太揮霍，太太又喜歡坐的話，整件事變得好浪漫，所以車是最好的第三者。」

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