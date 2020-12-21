涉誘13歲男童打機非禮兼拍18張色情照　前保險顧問認非禮等共4罪候判

▲ 被告朱恩賜承認非禮等共4罪候判。

39歲前保險顧問涉於4年前相約13歲男童到住所玩遊戲機及過夜，期間涉非禮及拍攝對方的色情照片，並提出以50元作拍照的報酬，男童拒絕，但仍遭拍下18張照片。涉案顧問的手提電腦另被發現有116張兒童色情相片及10多段影片，今（21日）於區域法院承認製作兒童色情物品及非禮等共4罪，案件押後至2021年1月11日判刑，期間索取其心理及背景報告，被告還押候訊。



被告朱恩賜（39歲）今承認2項製作兒童色情物品、1項猥褻侵犯及1項管有兒童色情物品。至於另外1項製作兒童色情物品，被告不認罪，則留在法庭存檔。

辯方指被告單身，沒有案底，曾從事保險行業。法官祁士偉指出，法庭需要索取其心理及背景報告，押後案件至2021年1月11日判刑。

案情指，被告於2016年10月經Whatsapp聊天群組認識13歲男童X，兩人繼續於網上及Facebook聊天。同年11月某天凌晨，X應被告邀請到其住所過夜及玩遊戲機。翌日中午，當X在被告床上睡著時，被告拍了10張X的色情照片。

及至晚上，X一度離開，但又再次應邀到被告住所過夜，兩人當晚同床入睡，被告從後擁抱X，並觸摸X的下體，被告脫掉自己的衣服，亦要求X脫衣，X感到害怕而照做。被告向X展示一段色情片段，然後協助X手淫，並拍攝了8張X下體的照片。被告在事件中共拍攝了18張X的色情照片。

X應邀到被告住所前，被告承諾給予X50元作為拍攝色情照片的報酬，但X拒絕，最終被告亦沒有付款。由於X母親曾報案指X失蹤，警員於12月初上門調查，X於查問下披露事件。

及後，警員到被告住所進行搜屋，在被告的手提電腦中發現大量兒童色情物品，包括替X拍的18張相片，另有116張相及15段片段，其中12張相及6段片段為第4級兒童色情物品，即影像顯示兒童與成人進行性活動，並有插入性器官及性虐待或獸交，其中2段片段中的兒童年齡為0至5歲。

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記者：林欣樂