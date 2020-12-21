【大學科研】科大研全球最堅固納米薄膜 可製全透明高效防菌口罩

▲ 科大成功研發全球最堅固聚合物納米薄膜，可應用在生物醫學等範疇（資料圖片）

香港科技大學（科大）研究團隊成功研發居備極薄、透明透氣、防水特質，同時兼備比不銹鋼堅固二十五倍的聚合物納米薄膜。團隊表示，這種薄膜可供用在醫療、海水化淡、電池等用途。團隊已為納米薄膜申請了六項專利，相關專利更成功入獲得《美國聯邦新聞》（US Fed News）報道。

薄膜利用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)製成，厚度僅有二十納米。研究團隊將聚乙烯放入一種潤滑劑中並將其變成凝膠狀，並將分子鍵重新調整並將它們排序成一個堅固物料獨有的三角形結構。

負責進行研究的科大(廣州)先進材料學域署理主任高平教授形容，是次研究是一次技術上的突破，當中其獨特性可用作在多項用途：

醫療方面：製作口罩、包裹傷口；可用作海

感應器：可用作感測人體動作或設計機械人動作等

電子儀器：製作電池、電容器等

海水化淡

其中，高平指出薄膜可用在製造全透明的口罩，強調這種口罩透氣度高，同時有著高效的隔菌功能，又指出目前市面上未有同類口罩可兼備這種條件的口罩。此外，高平指出這隻薄膜的物料過去亦用在人體內，包括用作替換關節等，因此在人體上使用不會出現過敏反應。她續指，團體製成原模後便進行口罩相關的過濾測試，結果顯示口罩對病毒、細菌以及其他粒子的過濾效率高達百分之九十九。

然而，高平提到，即使原材料價格非常便宜，成本等同「一個垃圾袋」，但今次技術上的突破需要特別機器協助，因此生產這類口罩的困難在於目前市面未有這種機器。她表示，若有廠商對他們這塊薄膜有興趣以用作製造口罩，歡迎廠商與他們聯絡。

另外，高平表示薄膜可用作新一代傷口敷料，並指對 範圍燒傷的病人尤其有效，能暫時成為皮膚替代品，而醫生亦可在敷料上直接塗藥，藥效可直接滲透至患處，加上其防水性能，病人同時間可以洗澡及不怕擔心傷口碰水以致惡化。

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記者：曾卓鋒