【新冠肺炎】疫情下港人運動減少　逾3成男女分別平均增重4.2及3.6公斤

▲ 香港防癌會調查發現，近7成受訪者疫情下的生活及運動習慣均有改變，疫情嚴重時近4成人更零運動。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情肆虐，社交距離措施隨著疫情反覆而多次收緊再放寬，對港人生活有具大影響。有組織調查發現，近7成受訪者疫情下的生活及運動習慣均有改變，疫情嚴重時，更有近半人減少運動，當中近4成人更零運動，逾3成人最高體重較疫情前平均增加3.6公斤；組織提醒市民抗疫時都要勤運動並控制飲食，以減患癌風險。

香港防癌會於今年11月13日至27日調查於抗疫「新常態」下港人飲食及運動習慣轉變與致癌風險」，共訪問1,094人，結果顯示分別有68％及67％受訪者因疫情改變運動及飲食習慣。

疫情嚴重時（如今年4至5月或7至8月），47％受訪者減少運動。減少運動的受訪者中，每星期平均只運動0.8日，較疫情前平均每星期運動2日減少60％，當中38％更沒有運動，主要因素包括為免受感染減少外出，佔81%及缺乏運動地方，佔45%。

即使至疫情緩和時（如今年10至11月中），雖然有53％受訪者表示有回復疫情前的運動習慣，亦有32%受訪者表示有增加運動量，然而仍有15％受訪者在疫情緩和時仍減少運動。有一半受訪者均指需要減肥是增加運動的主要原因，其次為運動場所重開，佔46%，及不知疫情何時再爆發，把握機會運動，佔43%。

至於疫情緩和時仍減少運動的受訪者表示，原因是爲免受感染，佔44%，或很久沒有做運動，提不起勁，佔38%。

飲食方面，有64％受訪者於疫情下增加外賣次數，35％避免外出增加在網上購買食材，主要購買凍肉。另外，有75％受訪者表示疫情嚴重時應多留在家，疫情緩和應約朋友見面聚餐/外出用膳；有9％受訪者表示在疫情緩和便「報復式」外出用餐，及有24％受訪者外出用餐進食份量較平常多。

調查又發現，在運動量及飲食習慣改變下，有逾3成受訪者最高體重較疫情前增加，其中有31％男性平均增4.2公斤；而35％女性則平均增3.6公斤。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢坦言對調查內容感驚訝，尤其對於受訪者體重增加，

別小看4.2公斤、3.6公斤，減一、兩磅都不是易事，反映出少做運動及增加外賣、外出用膳下的影響。

他指，疫情已歷時一年，港人於疫情緩和時與親友相聚無可厚非，惟亦應平衡不同行為帶來的致癌風險，又引述有研究指，經常保持靜態行為會增加82%因癌症致死的風險，而根據世界衞生組織，有21至25%患乳癌及結腸癌是因缺乏運動所致。

他建議，市民每星期應最少做150至300分鐘中度至強度運動，「一星期5天用30分鐘時間到公園散步至出現微汗已可以」、而在家工作期間，可多站立、走動及做抬腿運動；至於飲食方面，他建議每日攝取少於73克紅肉，可改吃海鮮及蔬菜，及減少進食加工肉類。

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記者：洪芷晴