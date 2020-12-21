  • 19°C
香港時間 : 20201221日 (週一) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一夕成長】消防員爸爸車禍重傷癱坐輪椅　5歲孝順仔被迫長大：媽媽我來推

親子 15:03 2020/12/21

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

5歲兒子推著消防員爸爸的輪椅，媽媽心疼兒子被迫長大。

消防員經常冒著生命危險搶救他人性命，今年2月，台灣高雄有消防隊執勤期間發生車禍，造成消防員1死4傷，其中傷勢最嚴重的隊員賴統生，雖從死亡邊緣搶救過來，但仍需定期復康。近日妻子在社交網站更新爸爸的狀況，只見孝順的兒子為爸爸推輪椅，父子的背影照令不少網民大為動容。

事發於2月13日深夜，高雄市消防局鳳祥分隊坐著消防車出勤，不料在路口遭搶黃燈的大貨車撞上，消防車翻側，車上消防隊長當場死亡，4名消防員受傷。其中消防員賴統生因顱骨骨折、腦幹受傷後一度陷入昏迷，醫生甚至無法確定他能否醒來。

闖過鬼門關

賴妻事後在facebook多次發文，希望為丈夫集氣。慶幸，賴統生最終闖過鬼門關，經治療後，賴統生現時意識清醒，可正常交談，但記憶及認知功能仍未完全恢復，會出現短期失憶情況。由於他的雙腳無法站立，必須靠輪椅代步，大小便亦無法自理，目前持續進行復康治療。

近日，賴妻在faceook群組「我們消防家族」中發文，她表示，距離車禍已過了10個月又6天，5歲的兒子非常懂事地告訴她，

媽媽，我來推爸爸。

媽媽心疼兒子被迫成長。（facebook圖片）

懂事兒為父推輪椅

從賴妻上載的照片可見，兒子用力地推著爸爸的輪椅，乖巧孝順的模樣令媽媽很心酸。她表示，年幼的孩子不得不一夕長大，這段時間大大小小的節日，包括父親節、她和兒子的生日等，一家三口都只能在安養院度過，

這時間，為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？

賴太與肇事的大貨車司所屬公司協商，雙方賠償的金額有相當落差，仍在打民事訴訟官司。而事故刑事部分，11月底高雄地檢署依過失致死、過失傷害罪，起訴張姓司機，案件將於12月24日在高雄地方法院首度開庭。

賴妻慨嘆，聖誕節前一日，她又要獨自應戰，不知消防局會否派人旁聽，或會否有人來關心他們。

又得面對那位頭撇開不聞不問、拼命把自己講成受害人的駕駛（司機）。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳 

相關文章

【心酸童言】消防員爸爸車禍昏迷16日　5歲兒子按手機鬧鐘望喚醒父親：爸爸很會賴床
12:43 2020/02/28
【心酸童言】消防員爸爸車禍昏迷16日　5歲兒子按手機鬧鐘望喚醒父親：爸爸很會賴床
【澳洲山火】消防員爸爸英勇殉職出殯　1歲半兒子咬奶嘴代領勳章︰爸爸我愛你
12:33 2020/01/03
【澳洲山火】消防員爸爸英勇殉職出殯　1歲半兒子咬奶嘴代領勳章︰爸爸我愛你
家庭教育 家庭關係 消防員 育兒心得

最高瀏覽

【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支
11:13 2020/12/20
【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
18:13 2020/12/20
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
【房屋問題】樓價飆升夫婦為買樓爭吵　醉酒丈夫深夜殺妻再自盡遺6歲女
14:44 2020/12/17
【房屋問題】樓價飆升夫婦為買樓爭吵　醉酒丈夫深夜殺妻再自盡遺6歲女