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【踩過界II】簡淑兒留家用膳　Jessica：差唔多有三個星期冇出過街食飯

娛樂 14:50 2020/12/21

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簡淑兒參演《踩過界II》即將大結局。（取自簡淑兒facebook）

《踩過界II》即將大結局，在《踩過界II》演律師Jasmine的簡淑兒（Jessica），觀眾對她的演出滿意。

雖然她近期忙於宣傳《踩過界II》，不過可能受疫情影響，她表示因為已很久未有外出用膳。今日（12月21日）她上載一張在餐廳所拍的照片，並寫道：

差唔多有三個星期冇出過街食飯.
🥲
#how

撰文 : TOPick柴犬出動

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