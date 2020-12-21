【踩過界II】簡淑兒留家用膳 Jessica：差唔多有三個星期冇出過街食飯 娛樂 14:50 2020/12/21 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 簡淑兒參演《踩過界II》即將大結局。（取自簡淑兒facebook） 《踩過界II》即將大結局，在《踩過界II》演律師Jasmine的簡淑兒（Jessica），觀眾對她的演出滿意。 雖然她近期忙於宣傳《踩過界II》，不過可能受疫情影響，她表示因為已很久未有外出用膳。今日（12月21日）她上載一張在餐廳所拍的照片，並寫道： 差唔多有三個星期冇出過街食飯. 🥲 #how 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格 蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心 18:20 2020/12/09 【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格 蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心 【踩過界II】張曦雯拒做花瓶進修演技 Kelly拍劇不懼挑戰：無底線 19:40 2020/12/17 【踩過界II】張曦雯拒做花瓶進修演技 Kelly拍劇不懼挑戰：無底線 【踩過界II】前港姐劉穎鏇遙距進修大學畢業 兼顧拍劇讀書2年壓力大：終於畢業 14:31 2020/12/16 【踩過界II】前港姐劉穎鏇遙距進修大學畢業 兼顧拍劇讀書2年壓力大：終於畢業 簡淑兒 疫情 新冠肺炎疫情 香港小姐 踩過界 電視劇 TVB