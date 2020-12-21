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警西九龍總區交通扣查19輛非法改裝車　3名本地男子涉傷人等罪被捕

社會 14:10 2020/12/21

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（警方提供）

警察西九龍總區交通部於上周五（18日）展開代號「火炬」的行動，打擊酒後及藥後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛、超速等交通違例事項，並特別針對改裝俗稱「死氣喉」造成噪音的行為。行動期間，人員拘捕3名年齡介乎34至36歲的本地男司機，涉嫌傷人、因欠交交通罰款而被通緝。

此外，警方共扣查19輛涉嫌非法改裝的私家車，包括改裝製造噪音的「死氣喉」及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外15名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦偵察到188架車輛涉及超速，將作出檢控。

警方重申，非法賽車、超速、非法改裝車輛、酒後及藥後駕駛等行為不但違反法例，更對司機及其他道路使用者構成危險，呼籲駕駛人士切勿以身試法。有關行動將會在本月持續進行。西九龍總區會繼續打擊相關違例罪行，以保障交通安全。

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責任編輯：陳子謙

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