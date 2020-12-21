【新冠肺炎】藍田邨富山邨及石籬二邨今起增設流動採樣站　為居民及工作人員提供免費檢測服務

▲ 政府在藍田邨內藍碧樓旁設置流動採樣站。（陳靜儀攝）

本港第四波疫情持續，鑑於近日在藍田邨藍泰樓、富山邨富仁樓及石籬二邨石榮樓出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，政府對此非常關注。由今日（21日）開始，政府安排承辦商於下列地點設立流動採樣站，為當區居民及工作人員提供免費檢測服務。



由明日（22日）起，上述流動採樣站服務時間劃一為上午10時至晚上8時，暫定開放至12月26日（星期六）。政府會在檢視該些流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

另外，鑑於近日在油麗邨逸麗樓亦出現多宗2019冠狀病毒病確診個案，由今日（21日）開始，設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會為油麗邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至12月26日（星期六）。檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。



政府早前經檢視使用情況及市民對檢測服務的需求後，亦已延長大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期至12月25日（星期五）。



政府發言人表示，檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測，流動採樣站會優先為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。



檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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責任編輯：郭詩詩