【斷捨離】前美容編輯囤積一屋化妝品　零食櫃驚見不明黑色物體傳惡臭

▲ 前美容編輯Cilla的家中，堆積拾海量化妝品及護膚品。

家中囤積用不完的化妝護膚品，相信許多女士也經歷過。Viu TV節目《執屋》來到一名前美容編輯Cilla的家中，主要執拾海量的化妝品和護膚品。而當執屋團隊執到零食櫃時，亦意外發現一包不明物體，打開即傳出惡臭，主持人之一小占稱是一股近似「爛肉」的異味。

現職自由工作者的Cilla，大約半年前與妹妹一起搬入兩房一廳連露台及天台的350呎村屋單位。由於Cilla之前從事美容編輯，所以家中收納很多化妝護膚試用品，令她覺得最大問題就是沒有儲物空間。

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Cilla指，因工作關係，家中有很多用了幾次或正在使用中的化妝品，有時隨手會拿一支上來試。化妝品多到即使想轉贈朋友，朋友也不想要。

團隊跟隨她走遍家中每個角落，發現零食櫃堆滿食物，而天台的樓梯轉角位也堆積了業主留下的許多雜物，令Cilla執屋時感到難以入手。

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雜物諮詢師阿橙先帶領眾人執拾隨處擺放的化妝護膚品，依據每次執屋原則，將物件分為「無所謂」、「諗下先」、「唔掉得」3大類。

執拾過程中，小占發現一個化妝包，內藏用過的化妝品，亦有紙巾。小占隨即問Cilla：「依個好核突，係咪小學第一次學化妝時用？仲有咁多紙巾…」而Cilla解釋，這是搬屋前使用中的化妝品：「紙巾唔記得掉。」

化妝品被分類為粉底、遮瑕、眼影、胭脂、唇膏、防曬用品及護膚品等，最終清出3大袋垃圾。

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廁所由主持人Cathy仔負責執拾。她重整了廁所用品擺位，加了一些不留痕跡的架用來分門別類，擺放牙膏牙刷、風筒和洗面用品。

阿橙及小占也在Cilla家中雪櫃發現許多東西：護膚品、未開封的調味料、種子…眾人先將東西全部取出，再按她及妹妹各自區域劃分，重新擺放。

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到執拾爆滿的零食櫃時，發現了一包不明物體，小占打開一聞發現惡臭。最後經Cilla證實，是一包從馬來西亞拿回來的發霉咖啡，估計應擺了3至4年。小占事後形容：

黑色一點點好似死咗嘅烏蠅，聞落去有爛肉味，唔係好想掂。後來佢話係咖啡，就無咁核突。

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在執雪櫃期間，阿橙及小占亦發現Cilla將生抽放了入雪櫃，繼而引起爭議，究竟生抽應否放落雪櫃？即睇消委會教路：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣