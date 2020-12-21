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【長者悲歌】寒冬下社企派飯派禦寒衣物　婆婆全身抖震雙腳紅腫生凍瘡：好凍瞓唔著

健康 14:45 2020/12/21

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一名年近八十的婆婆領取免費飯及禦寒衣物時，衣衫單薄，全身抖震。

最近氣溫急降，有市民打邊爐、開暖風機，用各種方法保暖。然而，香港仍有一群基層長者無依無靠，飽受饑寒交迫之苦。本港社企「銀杏館」本月開始收集並派發禦寒衣物給有需要人士，期間遇到不少晚年生活悲涼的長者。其中，一名年近八十的婆婆領取免費飯及衣物時，衣衫單薄，全身抖震，更表示無法入眠，但又擔心自己領取太多衣物會被誤以為貪心。

79歲的畢婆婆感謝熱心市民送贈禦寒衣物。（相片獲銀杏館授權使用）

僅穿薄外薄和夏天T恤

「銀杏館」一直以來推動長者就業，亦定期免費派飯給有需要人士。銀杏館昨日（20日）在facebook專頁發文表示，一名79歲姓畢的婆婆取衣物時，因怕被誤會是貪心的表現，怕別人不相信，遂揭開薄外套向職員證明。職員憶述：「她堅持要我看她秋褸內的衣服，基本上是只有一件破舊的夏（天）T恤，還有一條薄褲。」

婆婆身上的衣衫破舊、單薄，更冷得發抖，瑟縮著走進銀杏館，脫去鞋子後，更可看見她冷得紅腫疼痛的腳。畢婆婆坦言，天氣寒冷，無論怎樣郁動也無法暖身，難以入睡。

我已經成晚行嚟行去但都凍到騰騰震，好凍瞓唔著……對腳仲生咗凍瘡……

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婆婆慨嘆：今年特別難過

最後，婆婆領取了免費飯盒，並挑選了幾件衣物，包括：棉被、褸、兩雙襪子、一條頸巾、一條厚褲。不過，她仍介懷別人的目光，擔心被視為貪心。婆婆不斷說：

我唔係貪心想攞咁多，我真係好凍，唔知點解今年特別難過……唔該姑娘同我影張相多謝送呢件衫畀我嘅人……

銀杏館職員心痛表示，不明白在香港這富裕的城市，長者生活如此困難：

為何不少長者晚年可以窮得只剩下一個手推背囊，而包包內，總找不到她們實質的生活所需？

銀杏館表示，油麻地店暫停堂食，暫時改作寒衣轉贈中心，社工/社福機構/需要禦寒衣物的人士，可以前往取需要的禦寒品，平安飯盒亦照常派發。詳情請見銀杏館facebook專頁公布的消息。

內容獲銀杏館授權報道

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責任編輯：黃泳欣

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