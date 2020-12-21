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【偉大父愛】癌逝父6年前留下最後生日禮物　兒子21歲收一張紙幣揭感動真相

育兒經 16:32 2020/12/21

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

美國一名男子在21歲生日，收到癌逝父親在6年前留給他的最後生日禮物。

父子情不因生離死別而改變，美國一名男子在21歲生日，收到癌逝父親在6年前留給他的最後生日禮物，就是一張10美元（約78港元）紙幣。原來爸爸想在他步入21歲法定年齡時，用這10美元來購買人生第一杯啤酒，他知道真相後非常感動。

姊姊代父保守秘密

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，來自美國馬薩諸塞州（Massachusetts）的Matt Goodman剛剛度過21歲生日，他和6年前不敵癌魔離世的爸爸John感情要好，雖然亡父未能見證他的生日，但卻以另一種形式陪伴及祝福兒子。

Matt用爸爸留給他的10美元，購買人生第一杯啤酒。（Matt Goodman Twitter圖片）

6年前爸爸自知時日無多，於是在死前給女兒Casey一張10美元（約76港元）紙幣，要求她將紙幣保存至Matt 21歲生日時給他，好讓兒子購買他人生第一杯「合法」的酒精飲品。Casey把錢給交她媽媽，母女將紙幣存放在家中壁櫥裡的一個信封內，保管了長達6年。

爸爸給兒子的一張10美元紙幣。（Matt Goodman Twitter圖片）

就像爸爸同在一樣

Matt的姊姊Casey說，她多年來一直保守這個秘密很辛苦，最終於美國時間周六（19日），在弟弟生日前一天晚上給他這份驚喜的禮物，同時告訴他背後的故事。Matt知道爸爸的用心後感動不已，就在他生日那天早上，點了他人生第一杯啤酒，他形容「實際上就像爸爸在那兒，給我買了第一杯啤酒。」

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Casey指這是爸爸一貫作風，而爸爸與弟弟關係親密無間，當爸爸離世後，弟弟總是很難受，因為當他生命中出現重大時刻，父親卻不在他身邊。Matt表示：

爸爸很有遠見，知道會在我的畢業典禮或我生命中一些重要時刻缺席，所以早有準備。

有啤酒品牌為Matt送上逾百罐啤酒。（Matt Goodman Twitter圖片）

獲贈逾百罐啤酒

12月7日，Matt在Twitter上分享了這個故事的帖文，引起網民關注，不少網民分享他們失去至親的痛苦及經歷。Casey認為即使弟弟的帖文沒有得到迴響，他終生都會記住爸爸為他所做的這些事情。而這對父子的故事廣傳後，更有啤酒品牌為Matt送上逾百罐啤酒。

同場加映︰過於重視分數或傷親子感情

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責任編輯︰王明芳

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