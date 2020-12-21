【出軌丈夫】港男為金錢名牌偷食已婚大媽　妻揭丈夫大話冚大話心碎

▲ 有港妻揭發其丈夫為金錢名牌偷食已婚大媽，丈夫其後道歉認錯，但後來再發現丈夫說謊。

當發現另一半婚外情，想必一定傷心欲絕。日前一名港妻於討論區發帖，指早前發現丈夫為金錢名牌偷食已婚大媽，惟丈夫後來認錯，聲稱與大媽斬纜，夫婦二人關係稍有好轉。然而，港妻發現丈夫再出軌，以大話冚大話，心痛表示「日日瞓喺我隔離原來係個陌生人」。

一名港妻於網上討論區以「老公同人哋老婆婚外情」為題發帖，指與丈夫拍拖至結婚已經10年，在數個月前，丈夫為金錢名牌偷食一名失婚大媽，他聲稱關係緊維持2個月，過程中僅行街、看電影及吃飯。最後，事件東窗事發，丈夫稱二人沒有發生性關係，沒有超越港妻的底線，

佢話冇，我信佢。最慘係呢個時候屋企人患咗重病，已經好頻撲好擔心，而佢就自己風流快活。

攤牌丈夫稱斬纜 夫婦關係好轉擬「造人」

在攤牌後，夫婦關係稍有好轉，上月更慶祝一個浪漫的十周年紀念。港妻無奈表示，為10周年紀念悉心準備，但丈夫毫無準備，「我以為經過上次件事，佢都會好珍惜我同埋咁重要嘅日子。」因關係有好轉，港妻指她已30多歲，夫婦二人便開始「造人大計」，希望誕下二人的愛情結晶品。

發現丈夫說謊 再次偷食後生女

但在揭發出軌事件的4個月後，港妻第六感再次感應，發現對方再偷食後生女，「問下問下就知道咗，原來佢哋仲搞埋，好傷心。」除此，丈夫更坦承女方已婚，再次請求原諒，

又話真係知錯，我都未諗到應該點，究竟佢真係可信？

網民勸喻：快啲離婚！

不少網民看帖文後紛紛表示其丈夫為賤男，「你老公根本就係老手，食家一名」、「男人一出軌，就不停一個大話接一個大話，講到漏洞百出，只能騙他自己」及「根本就係渣男」。也有網民建議港妻停止造人及離婚，「早離早著」、「既然你唔係你老公想要嘅人，分開先係解決方法」及「趁仲算後生又未有仔女就快啲斬纜，佢已經出軌出到上晒癮。」

丈夫以大話冚大話 與大媽關係從未結束

港妻及後回覆指，她發現丈夫大話冚大話，而大媽並非失婚婦人，丈夫更嘗試用另一個謊言訛稱二人關係結束，令港妻誤認夫婦關係好轉及計劃造人，「如果我知係大話，仲點會想生仔呢？然後佢作咗個後生女出嚟。」港妻傷心表示，丈夫與大媽的關係從未結束，「仲要係有感情嗰隻」，以為對方真誠道歉，沒想到對方依然說謊，

聽講果個人妻有好多男人，唔通今次話完咗又真係完咩？最好恐怖嘅係，過去果7個月，日日瞓喺我隔離原來係個陌生人。

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責任編輯：王明芳