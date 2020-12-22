【香港愛情故事】與胡㻗齊儲首期望5年內上車　羅天宇盼伴侶體諒：婚後與媽媽同住

▲ TVB劇《香港愛情故事》的男主角羅天宇自言與陳子朗一樣渴望買樓，並正與弟弟胡㻗一起努力儲首期。

由羅天宇和龔嘉欣主演的TVB劇《香港愛情故事》以香港房屋等問題作題材，貼地劇情引起觀眾共鳴，獲得不少好評。

在《香港愛情故事》首次當男一的羅天宇接受TOPick專訪指，自己與他在劇中所演的陳子朗一樣渴望買樓，現時正與弟弟胡㻗一同努力賺錢儲首期，齊齊夾錢買樓與媽媽同住，十分孝順！

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羅天宇躍升為男主角

入行11年的羅天宇在《香港愛情故事》與龔嘉欣合演一對戀人，他所演陳子朗為人樂天正面，羅天宇稱本身與劇中角色有點似：「當中有一部分是羅天宇的性格。接觸社會後，平時會將樂觀的自己收起來，如今便將這部分的我再拿出來，整個人也變得更樂天、正面。」

很多觀眾大讚劇集好看，羅天宇謂：「起初接觸劇本時都覺得很有共鳴、很貼地，劇集內發生的事在羅天宇身上也有發生，也有面對同樣的問題，自己也很容易便能投入，相信觀眾也很容易產生共鳴。」

他續指：「感情事方面，不同年齡層也有不同的相處方式，希望不同年紀的人看過這部劇後也有不同感覺。大家都是香港人，可能大家所經歷的也很相似。」

羅天宇坦言：「我很想買樓。為了買不買樓，也與家人商討，以及計算自己的使費，劇本的對白就是內心想說的說話。」

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羅天宇望與胡㻗齊上車

但羅天宇一直被封為有錢仔，他否認有家底：「可能因為在經濟較好時，曾租住較大單位，但並非有錢或不用工作，至今仍然在租樓。和弟弟也很努力去儲錢，想買一個屬於自己的地方，與媽媽一起同住。」

羅天宇約在4個月大時，父親離家出走，羅媽媽努力掙錢養育天宇成人，所以他一直對母親十分孝順。

兩兄弟更很有媽媽心，渴望置業的同時也會顧及媽媽：「媽媽只有自己一人，她只有我們兩個，盡可能都想一家人住，即使結婚後都希望可一起住。」

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羅天宇望覓孝順伴侶

被問到會否擔心婆媳相處問題，他笑言：「首先要找個女朋友，有點長遠。我希望她也認同此事，因為我的家並非一個十分完整的家，希望這少少的要求能夠達到。」

他續指：「如果她是個孝順的女生，也希望她能孝順我的媽媽，媽媽也是容易相處的人，不過暫時也未有另一半。」

正所謂「講錢傷感情」，不過羅天宇無懼與弟弟夾錢買樓會影響兄弟情：「從不擔心與弟弟會有錢銀瓜葛，大家也盡力，正努力向着方向前進，希望將來也沒有。」

談到二人的置業目標，他希望：「5年內能達成目標，我們可儲到200至300萬首期，目標是購買800至900呎的單位。」

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記者：梁樂欣