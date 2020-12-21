【暖身茶飲】薑茶原來不是最暖身 日本實測冬天最強6款暖身熱飲大比拼
天氣凍最適合飲杯熱飲暖身，當中薑茶是不少人的首選。但有日本節目實測發現，原來薑茶的暖身能力只排第3，而且有部份熱飲飲後不久就會極速降溫，絕對不是暖身之選。
日本節目《この差って何ですか？》實測6款常見的暖身熱飲，包括：咖啡、紅茶、綠茶、朱古力、薑茶、甘酒。節目邀請6名女生坐在20°C的房間內，讓她們喝200毫升、60°C的熱飲，然後測量體溫，最遲回落至原本平均體溫36.2°C的飲品，就是最暖身的飲品。
測試前準備：
6款熱飲比拼結果全過程【點圖看解說】：
餘下3種熱飲均含促進身體發熱的成分：
薑茶：薑辣素（Shogaol）
紅茶：茶黃素（Theaflavin）
朱古力：可可酚（cacao polyphenol）
結果如下：
第6位：咖啡
咖啡在第6、7分鐘開始急速下降，到第9分鐘時，回到原來的體溫36.2°C水平。
第5位：綠茶
14分鐘後降回到原來的體溫。
第4位：甘酒
第22分鐘開始下降，直至27分鐘回到原來體溫。
第3位：薑茶
第47分鐘時回到原來的體溫。
第2位：紅茶
第52分鐘回到原來的體溫。
第1位：朱古力
第59分鐘回到原來的體溫。
為何薑茶只排第3？專家石原新菜解說原因：
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI
責任編輯：楊宛茜