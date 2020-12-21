  • 19°C
香港時間 : 20201221日 (週一) 15:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暖身茶飲】薑茶原來不是最暖身　日本實測冬天最強6款暖身熱飲大比拼

保健美顏 15:10 2020/12/21

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

日本實測發現，薑茶原來不是最暖身。

天氣凍最適合飲杯熱飲暖身，當中薑茶是不少人的首選。但有日本節目實測發現，原來薑茶的暖身能力只排第3，而且有部份熱飲飲後不久就會極速降溫，絕對不是暖身之選。

日本節目《この差って何ですか？》實測6款常見的暖身熱飲，包括：咖啡、紅茶、綠茶、朱古力、薑茶、甘酒。節目邀請6名女生坐在20°C的房間內，讓她們喝200毫升、60°C的熱飲，然後測量體溫，最遲回落至原本平均體溫36.2°C的飲品，就是最暖身的飲品。

測試前準備：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

6款熱飲比拼結果全過程【點圖看解說】：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

餘下3種熱飲均含促進身體發熱的成分：

薑茶：薑辣素（Shogaol）

紅茶：茶黃素（Theaflavin）

朱古力：可可酚（cacao polyphenol）

30分鐘過去，3種熱飲都在36.8°C附近上下波動，但在35分鐘後，3種飲品都開始下降。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

結果如下：

第6位：咖啡

咖啡在第6、7分鐘開始急速下降，到第9分鐘時，回到原來的體溫36.2°C水平。

第5位：綠茶

14分鐘後降回到原來的體溫。

第4位：甘酒

第22分鐘開始下降，直至27分鐘回到原來體溫。

第3位：薑茶

第47分鐘時回到原來的體溫。

第2位：紅茶

第52分鐘回到原來的體溫。

第1位：朱古力

第59分鐘回到原來的體溫。

為何薑茶只排第3？專家石原新菜解說原因：

專家石原新菜解說排名原因。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：楊宛茜

相關文章

【保暖大法】寒流來襲暖包貼邊度有學問　實測7款暖貼12小時熱力持久度
11:01 2020/12/02
【保暖大法】寒流來襲暖包貼邊度有學問　實測7款暖貼12小時熱力持久度
【保暖大法】日本節目實測冚錯被溫差可達4°C　專家教最保暖正確蓋被法
17:31 2020/12/02
【保暖大法】日本節目實測冚錯被溫差可達4°C　專家教最保暖正確蓋被法
【保暖大法】UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
10:42 2020/12/07
【保暖大法】UNIQLO HEATTECH愈穿愈凍？　專家拆解保暖原理+3大錯誤穿法
【保暖大法】日本節目教穿4件衫比穿7件更暖　手腳冰冷睡眠靠一樣法寶更暖笠笠
14:56 2020/12/15
【保暖大法】日本節目教穿4件衫比穿7件更暖　手腳冰冷睡眠靠一樣法寶更暖笠笠
健康問題 健康養生 養生 朱古力 飲品 糖分 咖啡 熱量 天氣

最高瀏覽

【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支
11:13 2020/12/20
【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
18:13 2020/12/20
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
【房屋問題】樓價飆升夫婦為買樓爭吵　醉酒丈夫深夜殺妻再自盡遺6歲女
14:44 2020/12/17
【房屋問題】樓價飆升夫婦為買樓爭吵　醉酒丈夫深夜殺妻再自盡遺6歲女