警方反毒品行動拘39人　檢獲毒品市值約1,250萬元

警方於12月15日至19日展開代號「沙鷗」的反毒品行動，探員透過社交平台「放蛇」，成功鎖定毒販身分，在多個地區以涉嫌制毒、販毒及藏毒等拘捕33男6女共39人，他們年齡介乎16歲至56歲，其中有8人為學生。是次行動警方共檢獲約23.3公斤各類型毒品， 市值約共1,250萬港元。

毒品調查科警司鄒旺忠表示，警方留意到近來吸食大麻及網上販賣毒品的年青人增加，而聖誕節及新年假期將至，警方會加強打擊網上販賣毒品活動。

是次行動由多個警區合作執行，其中港島總區行動中共拘捕19男4女，年齡介乎16歲至34歲， 檢獲219克大麻花、172克大麻草、19毫升大麻油及5.8克毒郵票， 搜出的毒品大部分以零食包裝掩飾。另外，亦檢獲一批吸食工具，包括大麻煙彈、大麻油霧化器及大麻研磨器等。

新界南總區刑事部連同荃灣警區、葵青警區及大嶼山警區探員，則行動中共拘捕9男2女，年齡介乎18歲至36歲， 檢獲383克大麻花、165克大麻草、94克迷幻蘑菇及9支共9毫升大麻油， 市值12.7萬元， 被捕人報稱維修、攝影及零售等行業，其中6人無業及一名中六學生。

及後毒品調查科亦搗破毒品倉庫，行動中拘捕5名男子，年齡介乎38歲至56歲， 檢獲9.22公斤冰毒、7.54公斤大麻花、2.22公斤海洛英、1.7公斤大麻及1.58公斤「k仔」。 警方指疫情期間部分人不用上班或上學，學生有機會接觸網上毒品資訊， 警方呼籲家長要多加留意子女。

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記者：黃傑偉