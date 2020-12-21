【香港愛情故事】73歲石修揭凍齡秘方　奉行「三低」飲食每天做100下掌上壓

▲ 73歲的石修公開凍齡秘訣。

TVB劇《香港愛情故事》劇情貼地，道盡不同年齡層的愛情問題，反映港人面對生活日常。當中73歲的石修在劇中與30歲的劉溫馨於《香港愛情故事》上演一段老夫少妻的「忘年戀」。

石修接受TOPick專訪，他認為愛情不應受年齡所規範：「只要真心相愛，年齡共非問題，這是兩人的事，外人無從去批評。」

其實現年73歲的石修凍齡有道，不但身型與年青時沒多太大改變，甚至愈來愈有魅力，他分享其當中保養之道。

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石修：戀愛沒年齡界限

於TVB劇《香港愛情故事》內，石修演的邱雄健遇上第二春，娶越南華僑小芬（劉溫馨飾）為第二任妻子，二人年齡相距卻逾40載。

說到劇中這段忘年戀，石修思想開明，覺得談戀愛沒年齡界限：「社會上大多數人只接受年齡相近的愛情，其實有不少年齡差距大的愛情，無論姊弟戀或父女戀也有。如果愛情感覺來到時，年齡已是另一個issue，不一定某些年齡層才可擁有愛情，世界上很多名人伴侶的年齡差也很大。」

▲ 於《香港愛情故事》裡石修跟劉溫馨展開忘年戀。

石修說：「如果真的相愛，感情不會受年齡所影響，是否真心喜歡，就只有兩位當事人才知道，旁邊第三者不能夠批判對或錯。」

劇中石修最終不理外間人目光，刻服心理包袱跟劉溫馨相愛：「其實要靠自己化解心理壓力，這是心態問題，若果你太在乎人家的看法，這就是壓力來源，如果想通了，就沒問題。」

▲ 劇中的石修衝破心理關口，跟劉溫馨勇敢去愛。

美魔男石修保養得宜

為加重角色的老態，石修在監製的要求下染了白髮，他說：「監製林肯要求好高，要求我的造型再顯老一點，所以要加點白鬚及白頭髮，拍攝前半部分我染白了頭髮，務求跟劉溫馨的年紀對比更大。」

事實上，73歲的石修保養得宜，無論外貌、體態及舉止均沒老態，他謙虛笑言家族擁「不老基因」：「可能基因有點關係吧，我的樣子長得年青，30、40歲時仍看似廿多歲，我的兒子也一樣。」

▲ 年青時的石修演不少武打片。（網上圖片）

除不煙不酒外，石修年輕時已喜愛運動，加上80年代之時他演過不少武俠片，不斷郁動為健康打好底子：「多數演些武功高強的大俠，常要舞槍弄劍，就算拍時裝劇也常要演打鬥戲，這十年間日夜不停拍攝，即使現在我的身手依然靈活，前兩年拍攝動作鏡頭時，節奏依然保持。」

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為保持健康體魄，石修每天至少運動1個半小時，視之為必做的「功課」：「每天會急步行，行到背脊出汗為止；另外會舉啞鈴及做掌上壓，這三項動作每天都必做，掌上壓要做100下，每10下為一組。」

至於飲食方面，從前的石修愛吃重口味的東西，嗜吃煎炸及辣的餸菜，近年在太太的提點下奉行「三低」健食飲食：「現在已慢慢習慣，飲食方面要少油、少鹽及少糖，家裡煲湯可以不下鹽調味，另外外出飲咖啡可以不加糖，連汽水及果汁我也戒掉。」

記者：游艾維