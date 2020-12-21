十多架旅遊巴政總外慢駛　抗議疫情下政府欠缺支援

▲ 觀光及跨境巴士業界抗議欠支援，十數架旅遊巴在立法會外響銨。（陳國峰攝）

新冠疫情未止，跨境運輸業持續受創，直通巴士協會及旅行社東主協會今日（21日）早上10時發起政總前慢駛行動，要求政府實施強制檢測，務求盡快通關。及後的士小巴商總會派出多部的士和小巴接力慢駛，要求政府即時向的士及小巴車主派發6萬元資助。

十多部旅遊巴今日早上10時許慢駛入夏愨道，並沿途響銨。有部份參與司機期望向政府表達「要求強制檢測」的訴求，更有司機指，2020年全年未有工作，惟政府並未能有效支援業界。

發起活動的直通巴士協會及旅行社東主協會等指，今年旅遊巴業務已停頓近300日，其間政府的援助可謂杯水車薪，所以希望政府補漏拾遺，為業界提供資助。

及後在上午11時許，的士小巴商總會聯同10多部的士和2部小巴「接力」，將車停泊於添美道。的士小巴商總會理事長周國強就表示，希望政府即時發放6萬元給的士、小巴車主。他們在政府總部外向運房局局長政治助理符傳富遞交請願信。

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責任編輯：陳梓蔚