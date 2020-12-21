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【新冠肺炎】新冠病毒變種傳播力飆75％　梁卓偉：若病毒傳入本港疫情會不可控制

社會 16:36 2020/12/21

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新冠病毒變種傳播力飆75％

新冠肺炎全球肆虐，近日英國的新冠病毒變種，其傳染性更高。港大醫學院院長梁卓偉表示，英國發現的變種病毒株，在英格蘭東部及倫敦急速傳播，擔心病毒株若傳入本港，會推高病毒的即時繁殖率，令本來慢慢受控的疫情逆轉。

他指出，新變種病毒株「N501Y 」中包含約20個基因特變，其中包括棘狀蛋白 (spike protein)，而新冠病毒正是透過棘狀蛋白入侵人體細胞。

他稱，新變種病毒株於英國有兩個不同組群，其中一個早在9月至11月在英國威爾斯已經流行，而另一個是9月底至現在於英格蘭流行的病毒株，其亦曾在丹麥、荷蘭、意大利均有個別病例。

此外，巴西及澳洲亦分別在今年4月及當地冬季時出現過類似病毒株，惟當時未見有任何基因特變；而南非地區於10月底亦有出現過類似病毒株。

他續指，英國的監察系統所見，在今年11月中旬，於倫敦、英國東部或東南部，其病毒株只佔四分之一，至12月時，東部及倫敦的病毒株升至6成，可見其增長非常快。

梁卓偉初步估計變種病毒株的傳播力提升75％，如傳入香港後，以今日即時繁殖率是0.81計算，其繁值率會推高到1.42。繁值率若屬1以上，即疫情會不可控制。

他指，「若病毒株進入本港，或可即時將現暫時受控的疫情即時逆轉」，惟強調直至今日為止，本港暫未見有基因突變，港大已將最近18名由英國抵港的確診者的樣本送往作基因排序，研究是否有英國病毒株的基因突變，暫未見到新病毒株，希望本周末有結果。

此外，港府今日（21日）午夜起禁止英國航班抵港直至另行通知，過往14日內曾訪英國旅客需強制檢疫21天。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩、蘇文軒

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