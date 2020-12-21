【防疫措施】港府今日午夜起禁止英國航班抵港直至另行通知　過往14日內曾訪英國旅客需強制檢疫21天

▲ 港府今日午夜起禁止英國航班抵港直至另行通知

本港第四波新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）下午就最新防控措施見記者，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、港大醫學院院長梁卓偉，以及衞生署署長陳漢儀醫生亦會出席。

陳肇始指，過去2周錄得1255宗確診個案，其中80宗屬輸入個案，當中有17人由英國抵港，佔輸入個案21%，近日不少留學生回港度假，經諮詢專家意見後，港府今日午夜起禁止英國航班抵港直至另行通知，而過往14日內曾訪英國旅客，完成強制檢疫14天後，亦要強制居家檢疫7天，換言之21天後才可自由活動，若有關人士不遵守有關法例會被處罰5,000元，有關措施明日凌晨零時生效，政府亦著手修改法例，強制檢疫日子定為多於14天，有待行政會議通過去公布。

陳肇始又表示，雖然政府多次大幅數緊措施，但過去2周每天確診數字徘徊80至100宗，本地不明源頭個過去7天平均數字維持31宗的高位，未來2周疫情的走向視乎3大因素，包括所有市民能否謝絕所有跨家庭聚會、市民保持警覺保持環境衞生，以及能否堵截英國變種病毒株輸入香港。

本港第四波疫情未止，消息指今日（21日）新增逾80宗確診個案，涉不明源頭病例。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙