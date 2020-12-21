【愛美麗狂想曲】何廣沛自揭曾被派帽　慘被同房室友撬牆腳：我連吵架的資格都沒有

▲ 何廣沛宣傳《愛美麗狂想曲》受訪，表示曾受情傷。

TVB劇集《愛美麗狂想曲》眾演員李佳芯（Ali）、何廣沛、陳瀅、譚凱琪（Zoe）和楊詩敏（蝦頭）等，接受由伍詠薇（伍姑娘）及林盛斌（Bob）主持的《Tiger's Talk》訪問。

何廣沛笑言在《愛美麗狂想曲》的角色要主力追求李佳芯。至於譚凱琪是鄉下來港的女生，原本有個養豬的未婚夫，在陳瀅的介紹下加入公關公司，後來並與蝦頭成閨密。

今次《Tiger's Talk》以感情的第三者作為話題，主持人伍姑娘及Bob即場爆料指，原來黃宗澤（Bosco）與蝦頭交往甚密。蝦頭連忙解釋：「大家都是同事朋友一齊玩，我知Bosco好喜歡我這種類型，經常有意無意提起我，他喜歡吃蝦頭，識食一定是食蝦頭。」

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▲ 《愛美麗狂想曲》一眾演員現身《Tiger's Talk》任嘉賓。（TVB發相）

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何廣沛選伍詠薇做女友

Bob問到在場的唯一男性嘉賓何廣沛，如果要在現場5位女性之選女朋友會如何選擇？何廣沛即選伍姑娘：「拍過幾次拖，要揀就揀些未試過的類型，夠大反差！」再被問如果瘋狂一次，會選蝦頭還是伍姑娘，何廣沛說：「Why not both？」

然後以「小三」話題，Ali笑言自己入行常被安排演小三，私下卻沒經歷過，反而試過男友一腳踏兩腳：「小時候跟男生拍拖，一齊沒多久他就去了外國讀書，一走就走4至5年，我無跟其他人拍拖，他亦聲稱自己沒拍拖，回來後我們復合，不過憑女仔直覺，我就有些懷疑。」

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李佳芯當時的男友當消防員，可是她後來透過社交平台發現有位女生拍下消防員男友的鎖匙扣，並留言答謝男友陪伴她。

於是Ali決定立即分手：「為甚麼要騙我這麼久？（如果他要求復合？）小時候不懂，以前有一點謊話都不行、要分開，覺得愛情已有污點，反而現在年紀不同，心態不同，會想他是否真的有甚麼原因，或者自己是否無時間陪他。」

▲ 譚凱琪在《愛美麗狂想曲》演本來在鄉下生活的女生。

何廣沛被「派帽」

Zoe曾在不自知情況下做人第三者，她表示當時男友揚言已跟前女友分手，沒想到拍拖一段時間後，在別人口中得知自己反而是「第三者」：「個男仔講大話太厲害，我全盤相信，真的是晴天霹靂，後來馬上分手，到現在都無聯絡。」

至於何廣沛自揭曾慘被「派帽」，事件發生在10多年前他在外國讀書的日子。

他回憶說：「當時與女友分手後，一直藕斷絲連，當作像未一齊之前般曖昧。有日放學回家，發現樓下停車場有部車，有兩個人頭郁下郁下，見到其中一個就是我女友，另一個就是我同房室友，我馬上黑晒面，確實幾難受，不過已分了手，我連吵架的資格都沒有。」

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男人有才華最吸引

在劇中何廣沛跟Ali是發展姊弟戀，問到大家現實生活中能否接受姊弟戀。陳瀅表示可接受比她小十歲至比她大10歲的男生，她笑言：「如果像三哥苗僑偉，我可以呀！我試過有次跟三嫂（戚美珍）講不好意思，借10分鐘給我，我今日要溝一溝你老公，她說隨便。」



蝦頭表示要建立一段關係，互相溝通非常重要，對於她而言，小鮮肉可以，不過「玩法」不同。

她笑言：「好多小鮮肉好喜歡我這種姐姐，所以每一個人都有市場。」譚凱琪直言未能接受姊弟戀，接受不到身旁帶住個弟弟出街，她說：「我想我身邊的人有人生閱歷，可以教我東西，令我仰慕他。（老公是這樣？）當然是這一種，教到我東西的人，特別會覺得吸引。」

▲ 陳瀅與何廣沛講得相當肉緊。（TVB發相）

伍詠薇非常同意這一點，她認為大部分女性都會被男士的才華吸引。

提到她的第一段婚姻，對方比她大足足31年，伍姑娘說：「外界以為我戀父，其實不是，當年我21歲，雖然他大我31年，但外表頂多似40幾歲，他有才華、有錢，好有男人的感覺，他好叻，單單演講幾句，已迷住我，我要嫁給這個人，大部分女人都喜歡才華的男人，當你喜歡時已經忘記他幾多歲！」

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