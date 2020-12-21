【防疫措施】限聚令和禁晚市堂食等措施延長2周　直至明年1月6日

▲ 限聚令和禁晚市堂食等措施延長2周

本港第四波新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）下午就最新防控措施見記者，食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、港大醫學院院長梁卓偉，以及衞生署署長陳漢儀醫生亦會出席。

陳肇始指，過去周末街上人頭湧湧，目前沒有空間放寬社交距離措施，政府會維持限聚令、口罩令、和晚上6時禁堂食等措施延長2周，直至明年1月6日。政府亦強烈呼籲私人僱主盡可能安排員工在家工作。

她又指，目前是疫情最嚴峻和關鍵的時刻，第四波疫情的病人有較強的傳染性，病情較重，有病人入院後已進入深切治療部，當中不乏年紀輕的個案，對醫院構成不可忽視的壓力，呼籲市民謝絕聚會，同心居家抗疫。她又指，政府會一直監察疫情，不排除會進一步加強社交距離措施。

港府今日午夜起禁止英國航班抵港直至另行通知。至於過往14日內曾停留英國2小時的抵港人士，完成強制檢疫14天後，亦要強制居家檢疫7天，換言之21天後才可自由活動。詳情即看：【下一頁】

陳肇始又稱，雖然政府多次大幅數緊措施，但過去2周每天確診數字徘徊80至100宗，本地不明源頭個過去7天平均數字維持31宗的高位，未來2周疫情的走向視乎3大因素，包括所有市民能否謝絕所有跨家庭聚會、市民保持警覺保持環境衞生，以及能否堵截英國變種病毒株輸入香港。

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記者：陳子謙