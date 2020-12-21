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調查：全球逾40％科企女員工　曾受到老闆或投資者職場騷擾

職場 16:20 2020/12/21

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最近，外國有調查報告顯示，超過40％從事科技行業的女性員工指出，近期曾受到老闆或投資者的職場騷擾。

近年社會關注職場性騷擾問題，全球各地更發起#MeToo運動，為曾經遭受職場性騷擾的員工發聲。最近，外國非營利組織Women Who Tech，發表一份調查報告指，超過40％從事科技行業的女性員工表示，近期曾在工作中受到老闆或投資者的騷擾。

據外媒《CNBC》報道，Women Who Tech向全球1,000多名科技行業公司創辦人、員工及投資者作出調查。該調查發現，當中有48％女性科技員工曾在工作中遭受騷擾，包括性別歧視及性騷擾等問題。有42％女受訪者表示長期受到上司騷擾，當中有43％表示當中涉及職場性騷擾。

該調查數據亦顯示，約有44％女性科企創辦人曾受職場性騷擾問題。有40％女性受訪者表示，曾經遇到科企投資者，提出以性交易來換取投資資金。另外，有55％女性科企創辦人認為，在籌集資金時曾經受到性別差距待遇。

Women Who Tech創辦人Allyson Kapin認為，科技行業一直以來忽視職場性騷擾問題。她舉例，在2018年，Google的高層管理層人員Andy Rubin，曾經捲入職場性騷擾醜聞，他否認自己作出不當行為，後來更獲得9,000萬美元（約69,764萬港元）的離職賠償金。Google也因為處理不當而引致員工不滿，並爆發罷工潮。  

Allyson Kapin表示，未來人力資源管理人員需作出更大努力，以改善科技行業存在的性別歧視，以及職場騷擾等問題，另外也呼籲科企關注職場多樣性問題，以免造成更多職場性別歧視。

責任編輯：李寶如

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