【新冠肺炎】鯉魚門鯉生樓及荃灣德泰大廈均有多人確診　衞生防護中心正安排派樽

▲ （程志遠攝）

本港今日（20日）新增85宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔78宗，當中27宗屬源頭不明，另有約50宗初步確診個案。衞生防護中心表示，有2棟樓宇有多人確診，包括鯉魚門邨鯉生樓和荃灣大廈街德泰大廈。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，高超道33號鯉魚門邨鯉生樓共有5名確診患者涉及3個單位，其中1個單位有3人確診，有確診者與跳舞群組相關，另有2個單位各有1人確診；3個單位的座向均不相同。

至於德泰大廈，共有3個單位共6人確診，其中1個單位有3人確診，其中一名確診患者與跳舞群組相關；涉事單位中，有2個單位座向相同。衞生防護中心會安排人員到以上兩棟大廈會安排派樽。

部分感染群組繼續出現確診個案，包括：

葵盛西邨5樓多1名已知個案家人確診

豐年樓外傭宿舍群組增加1宗相關個案

黃大仙彩雲（二）邨明麗樓多1名已知個案家人確診

中環「Glow Spa & Salon」新增4宗相關確診個案

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記者：陳梓蔚