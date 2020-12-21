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【新冠肺炎】新增85宗確診個案　78宗本地病例27宗屬源頭不明

社會 16:31 2020/12/21

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

衞生防護中心公布，本港今日（21日）新增85宗確診個案。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（21日）新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多3個疫廈需強制檢測，包括石籬邨石榮樓、油麗邨逸麗樓，以及香港東阿公岩道明華大廈A座。詳情即看：【下一頁】

此外，有2棟樓宇有多人確診，包括鯉魚門邨鯉生樓和荃灣大廈街德泰大廈，衞生防護中心會安排人員到以上兩棟大廈會安排派樽。詳情即看：【下一頁】

上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的63歲新冠肺炎男確診者李運強（個案編號：7379），於昨晚已被尋回並已送回醫院隔離病房繼續治療，目前情況穩定。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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新冠肺炎疫情 劉家獻 張竹君 衞生防護中心

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