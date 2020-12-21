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【全民造星III】Ben為演出「頂硬上」折骨　 Cloud：原來你會痛？

娛樂 16:40 2020/12/21

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《全民造星III》十強Ben和Cloud。 （沈佩珊 攝）

ViuTV皇牌節目《全民造星III》10強誕生，《全民造星III》決賽將於周六（12月26日）晚上8時30分在九展舉行。趙祥誠（Ben）和雲浩影（Cloud）接受TOPick訪問，大談賽前準備。

參賽為繼入行夢

Cloud抱著「嘗試」的心態參加《全民造星III》，現在的她自信心大了，也慢慢開始相信自己和享受舞台。

任職文員的Cloud，為了《全民造星III》停薪留職，參賽全因希望斷去自己入行的念頭：「已經有正職對入行沒甚麼希望，覺得如果有能力應該一早被看到，已入了行，所以參加《全民造星III》的心態是斷去入行的念頭。」

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Cloud自信心大了。 （沈佩珊 攝）

由於Cloud參加《全民造星III》本意不是要拿甚麼知名度，所以當觀眾喜歡自己時，她是感到驚喜。

至於身為「唱家班」，Cloud在唱歌前有一項禁忌：「有一樣我會很小心，在唱歌前不會唱牛奶和太甜的東西，因為會封聲。」

【全民造星III】許廷鏗任評審表現獲讚　Alfred：不要少看你的一句鼓勵

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Ben折骨也會痛

Ben認為參賽後最大的改變是知道自己可以做甚麼：「以前為自己只是一個街舞人，但看到大家對我的反應和意見，原來我可以做到更多，例如唱歌、做戲，不再是只會跳舞的我。」

以折骨舞一鳴驚人的Ben分享當中秘訣：「我跳的舞其實和骨沒有關係，因為骨太軟其實會碎，反而骨健康就不容易受傷，主要都是拉筋，就像一字馬。」

Ben找到自己定位。 （沈佩珊 攝）

當Ben表示自己在比賽前會一直熱身時，Cloud非常驚訝：「為何我沒見過你熱身？你經常一來已經能夠折來折去。」

Ben終於說出心底話：「那些是硬著頭皮做。」Cloud說出觀眾的心聲：「Oh no！原來你會痛的！很多粉絲會心痛，叫你不要再扭。」

不過Ben強調，真正上台的表演是一定會做足夠熱身，讓身體不易受傷。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

雲浩影@initialfashion

記者：鄭嘉瑤

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