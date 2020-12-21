【2020聖誕節】大埔新達廣場聖誕歐陸式市集   國際食品美酒限量折扣優惠

▲ 大埔新達廣場聖誕歐陸式市集，搜羅世界各地的食品、美酒和生活用品過佳節。(商場提供)

為慰藉港人的購物慾，大埔墟站的新達廣場即日起特別化身成聖誕大街，以市集形式迎接節日。市集內共有8檔期間限定店，各具性格，各適其適，重點推介店如下：

1.港購直達店 (舖號：A029)

▲ 瑞士咖啡品牌La Semeuse的Mocca(摩卡)咖啡粉，有微妙的可可和烤杏仁香氣濃郁，原價$110，現限量特價$75。(商場提供)

引入獨家發售的瑞士品牌La Semeuse，售賣各款咖啡豆和咖啡粉，其咖啡豆在瑞士海拔1,000米的山峰上烘焙，令咖啡豆的香氣不會受到破壞，又能夠保留不同品種的天然香氣及獨特味道。還有全港獨家發售的以色列蜂蜜，和一系列養生湯包。近期大熱的醉名廚麻辣鴨紅，一眾台灣風味麵食以及家燕媽媽品牌食品亦可在此找到。

▲ 醉名廚、阿翁等本地品牌食品皆有。(商場提供)

2.Caleb's 迦勒生活百貨(舖號：A030)

供應自家品牌的產品，如椰子油、黑杞子、洋車前子、奇亞籽、藜麥、桃膠、雪燕等，以及一系列生活用品包括火山石防潮包，店舖在開幕初期全店貨品均以88折發售，更推出指定貨品$1限量發售。

▲ 野生黑杞子含有花青素，對眼睛有益。(商場提供)

▲ Caleb's精選的一蚊雞貨，限時必搶。(商場提供)

3.La La Food(舖號：A026)

售賣泰國食品例如榴槤、芒果乾、芒果糯米飯等，以慰解泰國迷的思鄉病。店內還重點發售一隻冒煙點高達攝氏250度，適合煎炸及多用途煮食的三本有機初榨冷壓山茶油。

▲ 意大利Moscato微汽甜白酒，全球獨家「手印型」專利設計樽身，5%低酒精，原價$198/友，市集特設買一送一優惠。(商場提供)

其他店舖還包括專賣西班牙葡萄酒的酒窩Caliu Wine(舖號：A031)、主打意大利手印系列汽酒和葡萄酒的Romance Wine(舖號：A028) 、供應美容護理用品和馬來西亞榴槤食品的Denny(舖號：A027)、發售澳洲天然香薰和床上用品的Natural Life(舖號：A037)、兒童圖書和益智玩具的Book City柏雅書店(舖號：A036)，貨品應有盡有，而且不乏本地市場罕有的品牌，實屬獨一無二的聖誕禮品之選。

市集會營業至2021年2月中旬，聖誕主題佈置則擺放至2021年1月3日，每期均會推出不同的精選貨品，亦會以特價發售，有些更是限量出貨的，實在不容錯過。

新達廣場聖誕市集

日期：即日至2021年1月3日

開放時間：每天11am-9pm

地址：新界大埔南運路9號 (港鐵大埔墟站A2出口)

記者：郭秀芳