【工展會】 網上工展會即日起登場為期一個月　每日上午11時提供1元或1折貨品搶購【附連結及優惠詳情】

▲ 「網上工展會」即日起開鑼，為期31日。（馮漢柱攝）

一年一度的工展會，今年因新冠肺炎疫情而取消實體展，改由即日（21日）起舉辦為期約一個月的「網上工展會」，有160家參展商參與，每日早上11時提供1元或1折貨品搶購，亦會於不同時段推出低於55折的產品。主辦方廠商會透露，正積極與政府協商，擬於明年復活節在維園舉辦「工展復活嘉年華」，為零售業界提供銷售渠道。

「網上工展會」由今日起舉辦至明年1月20日，為期31日，平台設有6個展區，包括「香港品牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「生活家居區」及「美容保健區」。大會將於每日早上11時推出低至1元和1折的產品，供市民搶購，並會逢周六舉行直播，介紹優惠貨品；參展商亦將於不同時段推出55折以下產品。市民購物滿800元，可享免運費及其他不同優惠。

「網上工展會」5大購物推廣優惠

優惠一 一連31日，每日上午11時限量搶購低至1元及1折精選產品 優惠二 以下活動時段推出不同低於55折的精選產品： 第一期：開幕超值賞（12月21至23日）

第二期：聖誕快閃購 （12月24至30日）

第三期：至激優惠迎新年（12月31日至1月6日）

第四期：工展激抵精選（1月7至13日）

第五期：必買新春年貨（1月14至20日） 優惠三 首2,000名用戶購物滿$500，即送金鳳泰國頂級茉莉香米（1公斤）一包，價值$25。（商戶直送訂單除外） 優惠四 全店買滿$800，即享免運費優惠（只限香港地區） 優惠五 以轉數快（FPS）或PayMe付款，購物滿$1,200減$10，滿$1,500減$20 資料來源：廠商會

廠商會會長吳宏斌表示，過去兩年網上銷售越來越盛行及成功，工展會早有設立網上平台的構思，原欲在今屆展覽以線上、線下形式舉行，但實體展因場地問題而要取消，大會目前計劃在明年4月，在維園舉辦為期16、17日的「工展復活嘉年華」，趁較旺的復活節檔期復辦實體展，正與政府磋商安排。

廠商會第二副會長兼展覽服務有限公司主席徐晉暉指，上屆實體展有近400家展商參與，但今屆部分提供試食或新鮮食品的展商難以參與線上安排，故「網上工展會」展商數目比上屆少約一半，而大會首辦線上展，會以平常心面對市民反應及銷售額。他認為，線上形式的氣氛不及實體展熱鬧，料活動整體生意額或少於上屆，但希望透過活動增加年輕一代的消費群。

日本禮盒進口商晶晶 - 科確（香港）食品有限公司董事紀家麟稱，今次活動為顧客挑選了逾20款日本禮盒及台灣手信，以正價8折出售。他形容，公司有將產品放於其他網購平台，但銷售反應比實體銷售弱，估計今年聖誕及明年新春的整體生意額只有往年的6、7成。

主售花旗蔘茶的美國太子行銷售部經理陳泰龍稱，大部分產品會在「網上工展會」以85折出售，亦按市場需求，首次推出自家品牌的泰式奶茶沖劑及代理了海外品牌的辣味糖，盼活動可吸引更多年青人購物，期望銷售結果正面。

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記者：陳曉瑩