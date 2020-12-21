【新冠肺炎】通緝確診男患者已尋回　醫管局籲病人勿擅自離開醫院

▲ 醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻醫生。（程志遠攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（21日）新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席。

劉家獻表示，上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的63歲新冠肺炎男確診者李運強（個案編號：7379）於昨晚已被尋回並已送回醫院隔離病房繼續治療，目前情況穩定。院方已加強對病人的管理及監察，亦已加強隔離病房樓層的保安，並已安排額外巡邏。醫管局亦已提醒其他醫院檢視保安措施，避免再發生同類事件。他呼籲所有接受隔離治療的病人，必須聽從醫護人員指示，不應擅自離開醫院，以保障自己及公眾健康。

截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案115宗，再多2名確診病人離世，至今共有127名確診病人於公院離世。

今日亦再多73康復出院，至今6,910人出院。截至今早9時，共1,080名確診病人仍在23間醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中63人命危，70人嚴重，949病人情況穩定。醫管局已開設1241張負壓病床，使用率72%；負壓病房681間，使用率78%。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩