【英國升學】港府午夜起禁英國航班來港　升學中心︰大學生或滯留未能回港

▲ 港府午夜起禁英國航班來港，措施或會影響大學生碩士生或滯留英國未能回港。 （iStock圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情未止，英國新冠肺炎變種病毒近日蔓延，食物及衞生局局長陳肇始今（21日）午就最新防控措施會見傳媒，她指出過去2周錄得1,255宗確診個案，當中80宗屬於輸入個案，其中有17人由英國抵港，佔輸入個案21%。適逢聖誕假期，不少留學生回港度假，港府諮詢專家意見後，今日午夜起禁止英國航班抵港直至另行通知。

英國留學生或未能回港

有升學中心指英國寄宿學校早於12月上旬已開始聖誕假期，大部分中、小學生早已回港，故今次措施影響不大。但有不少大學假期較遲開始，本科生、碩士及博士生為完成期末功課，或會聖誕前夕、甚至待新年後才回港，新措施將對他們影響較大。另外，因港人到訪英國無需接受隔離，有不少家長早已赴英國陪子女過聖誕，新措施下他們將大受影響，假期後或未能回港。

升學專家：大部分寄宿學校提早放假

英識教育創辦人陳思銘表示，大部分英國寄宿學校因香港的14天強制檢疫措施，提早兩星期讓留學生回港，最遲的一間學校亦於12月15日開始聖誕假期，故中小學留學生不太受影響。加上今年疫情問題，過去高達九成學生回港過聖誕，今年減至只有七成，其餘三成留在英國監護人家中，或由家長赴英陪伴子女，尤其是較年幼的學生，新措施下家長大失預算，未能如期回港。

▲ 升學專家陳思銘表示，未知措施實施期限，刪減航班有機會影響1月入學的學生。（相片由受訪者提供）

刪減航機或影響1月入學學生

陳思銘又指，由於未知措施實施期限，如果航空公司因而刪減航班，部分1月入學的學生或未能如期赴英開學。陳思銘指今次疫情升溫集中於倫敦、英國東南部根德郡和薩雷郡部分地區，共1700萬人口，當地宣布進入第四級戒備狀態，英國仍有四分三人口不在此限制之列內。加上，大部分寄宿學校遠離市區，學校有不同的防疫措施，勸喻家長毋須太擔心。

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責任編輯：梁節儀