涉追究警暴示威女生罪成囚8個月　另3人罪名不成立

▲ 女生傅詠琳今於九龍城裁判法院被裁定非法集結等罪成，判監8個月。(經濟日報資料圖片)

去年10月27日有人在彌敦道一帶發起追究警暴示威，4名男女學生涉當日在紅磡參與示威及使用蒙面物品，被控非法集結罪及違反《禁蒙面法》，其中22歲女學生涉管有1把錘子，另被控管有攻擊性武器。4名涉案學生否認控罪，經審訊後，22歲涉案女學生今（21日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成成及判監8個月，其餘3名被告則罪名不成立。

4名被告依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲男生。4人同被控1項非法集結罪，控罪指，4人於2019年10月27日在紅磡德安街與紅磡道交界，與其他不知名人士參與非法集結，作出擾亂秩序的行為等。

4人亦分別被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，首被告另被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，控罪指她管有1把錘子。

裁判官今裁決時指，控方指案發當晚，大批群眾在德民街與紅磡道交界集結及堵路，警方其後到場清理行車道上的雜物，有人集結於德安街兩邊行人路口，向警方叫囂及發射鐳射光束，亦有人投擲石塊等雜物，警方發出警告，及後驅散群眾，並拘捕案中4名被告。

雖然辯方指無證據證明堵路及投擲石塊與聚集群眾有關，群眾亦沒有影響到交通人流，不構成破壞社會安寧及非法集結。惟裁判官認為，群眾向警員作出侮辱性及挑撥性行為，無視警方警告，罔顧造成他人人身損害及財物損毀的風險，足以導致他人合理地害怕社會安寧被破壞，裁定現場屬於非法集結。

裁判官指，首被告傅詠琳承認自己當晚在德安街被警員制服在地上，但傅自辯時稱當晚只是路過，及後因好奇而在天橋上旁觀，又指自己沒有戴口罩，口罩是警員在某處撿來及栽贓給她。惟裁判官接納拘捕警員的證供，並指出如果傅只是路過，她不應停留，若傅感到好奇，她亦應該留在天橋上，而不是隨後走到馬路附近。

裁判官續指，傅的背包中被搜出1把錘，傅供稱該錘是用來接合鉚釘，為她製作的1條半身裙加上裝飾，惟傅在庭上示範使用錘時，並未能將釘蕊打入釘頭。裁判官認為鉚釘並不適合以人手方式接合上半身裙，而考慮到傅被捕時的衣著，裁定傅管有該錘並意圖用作非法用途。

裁判官最終裁定傅非法集結、管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具、及在身處非法集結時使用蒙面物品共3項罪名成立，判傅監禁8個月，即時入獄。

就其餘3名被告，拘捕女警供稱林及袁早前與集結人群指罵警方，及後在警方推進時逃跑，其後在馬莎百貨外遭截停，惟錄影片段未有拍攝到林和袁與其他人跑經馬莎百貨，加上其他警員對林及袁的外表描述普通，不足以辨認身分，未能排除有認錯人的可能性，裁判官遂裁定2人罪名不成立。

就涉案15歲男被告，雖然控方指稱警方推進期間，行人路上有人向警方掟出水樽，及後逃向黃埔花園，雖然15歲男被告的衣著特徵與擲物者符合，但現場人士眾多，無法排除衣著相同的可能性，裁判官遂裁定男被告罪名不成立。

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記者：王仁昌