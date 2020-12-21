【染疫牛骨湯】阿根廷進口急凍牛頸骨驗出新冠病毒　740磅染疫牛骨已煮成湯麵

▲ 內地有餐廳用染疫牛骨煮成湯麵。

新冠肺炎疫情持續蔓延全球，浙江嘉興桐鄉市政府20日通報指，發現湖州市一份阿根廷進口的急凍牛頸骨包裝，對新冠病毒呈陽性反應。該批貨物部分已流入桐鄉市，更有餐廳已將近740磅的染疫牛骨煮成湯麵，供客人食用。

綜合內地媒體報道，桐鄉市政府通報稱，本月19日在湖州市發現一份阿根廷進口的急凍牛頸骨包裝，對新冠病毒核酸檢測呈陽性，該批貨物部分已流入桐鄉市。

經過調查，涉事產品共840公斤（1,848磅），其中336.5公斤（740.3磅）涉疫牛骨，已被位於洲泉鎮湘溪大道的「翟氏牛肉湯館」熬製成牛骨湯，用於煮麵。至於庫存的503.5公斤（1,107.7磅）牛頸骨已被封存。

點擊下圖睇病毒係不同物品表面上可存活時間：

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當局呼籲曾在本月11日以來，到過上述餐廳消費的顧客，主動到檢疫中心進行核酸檢測。而截至20日8時，當局對18個場所展開調查，累計採集樣品604份，病毒核酸檢測均顯示為陰性，另90名密切接觸者檢測結果同為陰性。

冠狀病毒4℃仍可生存 專家教放入雪櫃前3招消毒

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

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責任編輯：羅嘉欣