【逆境自強】75 歲女廚神出身家貧曾無飯開　 含淚謹記父親遺言︰最緊要9個仔女無學壞

▲ 寬姐是《疫境廚神》中年紀最大的參加者，一手好廚藝是來自父親的教導。

人一生富足與否，非金錢可以衡量，至少對於75歲的莫瑞寬來說是這樣。入廚逾60年的寬姐嫁得個好老公，兒孫滿堂，早前更參加《疫境廚神》成為當中年紀最大的參加者。

疫境，逆境 ── 縱然現時生活無憂，但寬姐年少時原來也曾捱過苦。在徙置區長大，經歷「無飯開」的艱苦日子，她亦沒怨天尤人，反而謹記父母教誨：不苛求大富大貴，只要仔女無學壞，才是人生中最重要的事。

▲ 寬姐早前參加無綫的《疫境廚神秋冬盛宴》節目，於電視上亮相兼即席下廚烹調百花香芋紮，連黎諾懿及Bob也大讚美味。

在早前播映的《疫境廚神秋冬盛宴》節目中，寬姐是眾多參加者中令我留下最深刻印象的一位。除因為她75歲仍保養得宜外，她示範的一道百花香芋紮也讓人大開眼界。

▲ 百花香芋紮（TVB節目截圖）

百花香芋紮，是現今坊間難尋的經典工夫菜，連中菜大廚也非人人識做。細問下才知道，原來寬姐的廚藝功架，是名師出高徒。

父賣涼茶養活一家

「完全與我爸爸有關，他以前在廣州開飯店，煮嘢食好好味。我幾歲大已經跟他入廚，自細就培養出這興趣，現在亦很喜歡周圍搵好嘢食。」寬姐說，爸爸是做粵菜為主，最拿手煮魽魚、鱔及羊肉，每年過節家中的炸煎堆、角仔、裹蒸糭等，全部由爸爸一手包辦。

「他曾自創一道鬼馬牛肉，即馬蹄炒牛肉，再伴以炸得脆卜卜的油炸鬼薄片。後來我更改良成鬼火牛肉，以火龍果代替馬蹄，更健康。」她說。

▲ 寬姐出身於貧困家庭，細細個已跟爸爸學師，煮得一手好菜，更對烹飪非常有興趣。（受訪者提供）

寬姐在節目中亦提到，如果人齊的話，隨時要煮60人大餐，她亦非開玩笑。寬姐家中有九兄弟姊妹，她排行第二，身為大姐姐的她，自細就要肩負起湊細佬妹的任務，有時更要幫手煮飯及做家務。

「後來爸爸由廣州來香港，但戰前甚麼也做不到，打工要人擔保，又沒錢開餐館，於是就上街賣蛋散、柴及炭等。幸而遇到一位同鄉有做涼茶秘方，就教他賣涼茶，重新出發，白手興家，捱大我們9個化骨龍。」寬姐回憶說。

家貧只剩油及鹽

以為只會出現在粵語殘片中，幾兄弟姊妹瑟縮在狹窄家中捱餓的情節，全部是深深烙在寬姐腦海裏的童年回憶。

講出來也沒人信，爸爸剛來港時找不到工作，家中只剩鹽及油，後來媽媽幫人洗衫賺錢，出糧後買生果回家，也要切開大家分。我最記得有一次，媽媽跟我們說今晚無米，但爸爸要上班，惟有將米煮飯給他吃，我們就吃粥水，這時是我最困難的日子。

後來寬姐一家因石硤尾大火而要搬去徙置區，但並非家家戶戶也有水喉，她亦要經歷「樓下閂水喉」的日子。她說︰

「當時4日才供水一次，我住5樓，就要去另一座人家2樓擔水落街，再擔上去5樓。」她更要邊讀書邊打工幫補家計，甚至小學未畢業就要輟學。

▲ 寬姐家中有 9 兄弟姊妹，向來感情非常要好，每逢節日寬姐也會親自下廚煮幾味「爸爸的味道」讓大家重拾兒時回憶。（受訪者提供）

毋忘父遺言樂天知足

起初去工廠車手襪、車衫，後期就去做紗廠。打工賺到的自己一分錢也不會留起，全數交予媽媽，再由她發零用。不像現時的人，鍾意畀就畀，那個年代的細路全部是這樣。

縱然家境貧困，沒有贏在起跑綫，但寬姐及兄弟姊妹們也沒怨天尤人，反而生性做人、樂天知足。

有一句話是父親臨終前說的，至今仍烙在我腦裏。我好記得當時問爸爸有遺憾嗎？他說沒有，因為我9個仔女都無學壞，所以我沒遺憾。爸爸走了廿多年了，這句話我仍記在心中。

語未畢，寬姐已流下想念爸爸的淚。

▲ 爸爸曾於廣州開餐館，連丈夫也是開酒樓，難怪寬姐的廚藝非凡。（受訪者提供）

教導仔女知足常樂

寬姐口中的父母，是個嚴格正直又堅持自己的人，不好高騖遠，也不貪婪。簡單不過的生活養活她們一家，知足就夠了。

自己一生也算幸運，我嫁了丈夫後就不用出外工作，專心做家庭主婦照顧家人衣食住行，直至仔女大了才出去找自己喜歡的工作。

▲ 除親朋戚友外，連兒子的同事也知道寬姐的好手勢，新年前夕幾乎要做逾百底蘿蔔糕及芋頭糕。（受訪者提供）

而父母傳下來的這份樂觀純真心態，也間接影響到她教導自己的3個小孩。

我經常跟仔女說，出外打工或處事也好，不能只認為自己是對的。要開心一點、豁達一點。今天不如意，就想想明天會更好。我不苛求仔女要發達成名，只要不學壞，勤力工作便可以。我現在最開心也是他們沒有學壞，兩位新抱亦好孝順。其他也不重要，沒大魚大肉也沒所謂，最重要是開心便行了。

記者：黃依情