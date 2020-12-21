涉7.21元朗暴動案再提訊　林卓廷不准離港

▲ 涉7.21元朗暴動案再提訊，被告之一林卓廷不准離港。(林欣樂攝)

民主黨林卓廷等7人被指於元朗7.21事件中參與暴動，7人同被控1項暴動罪，案件今（21日）於西九龍裁判法院再訊。控方申請更改保釋條件，撤銷林卓廷早前獲豁免因立法會公務而可以離港，主任裁判官羅德泉續准林卓廷保釋，並批准控方申請，林不得離港，須交出旅遊證件。其餘被告續准保釋候訊，同樣不得離港等。案件押後至2021年1月5日再訊，將轉介至區域法院提訊。

涉7.21暴動案件的7名被告為林卓廷（43歲；立法會議員）、庾家豪（35歲；客戶服務員）、陳永晞（37歲；拒絕提供報稱職業）、葉鑫昇（31歲；社工）、鄺浩林（26歲；廚師）、尹仲明（48歲；電器技工）及楊朗（26歲；無業）。

7人同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂連同其他身份不詳的人參與暴動。

辯方於早前提訊時申請保釋，並指林卓廷因有立法會議員公務在身而需要離港，林獲豁免可因公務離港。控方今申請撤銷該項豁免，並指案件已準備好轉介至區域法院處理。

主任裁判官羅德泉將案件押後至2021年1月5日在區域法院再訊，並續准林卓廷保釋，但條件改為不得離港，須交出旅遊證件。其餘被告保釋條件不變，同樣不得離港等。

林卓廷於庭外表示，7.21事件明顯是白衣人襲擊香港人，而非官方扭曲歷史後所指，兩群人互相打鬥，林坦言將會引用《香港年報2019》中的說法作為抗辯證據之一。

被問到對法庭沒收其旅遊證件的保釋條件有何看法，林卓廷指屬意料之內，並強調自己不會流亡，亦不會為了本案誣衊他的罪名而棄保潛逃，必然會抗辯到底。

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記者：林欣樂