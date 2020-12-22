【全民造星III】CY+NY+Klau的那些年　一個原因令Kimman成眾人偶像

▲ CY NY Klau同是B組。

ViuTV皇牌節目《全民造星III》決賽將於周六（12月26日）晚上8時30分在九展舉行。《全民造星III》10強中的陳澤言（CY）、劉瑞祈（Klau）及鍾諾言（NY）希望透過今次比賽戰勝自己。

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▲ CY提議的那些年動作。（沈佩珊 攝）

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預告決賽項目

Klau希望在決賽中呈現反差較大的表演：「因為我們不止一個自選表演，今次會選擇面向較為極端，例如一個會好開心，另一個會好狂、好爆的一樣野，去呈現兩個不一樣的質地給觀眾看。」

▲ Klau希望表演有反差。（沈佩珊 攝）

CY決定拿出「看家本領」：「我兩個表演都關於唱歌，而選歌上會玩少少Gimmick嘢。」對於CY的回答，Klau流出憂慮的神情：「你說那麼少，別人會不會寫不到。」

NY則是忍不住透露更多決賽內容：「兩個自選表演，在其他訪問講過會準備一份禮物給大家，在某個自選項目上。（Klau：聖誕節派禮物？）另一個都是story line，延續返我20強獅子王個表演。」

▲ NY決賽會延續20強獅子王表演。（沈佩珊 攝）

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Kimman一個特徵成男人夢想

問到最欣賞對手的一個特質時，CY搶答：「我想要Kimman的鬍鬚，因為我無毛，真的沒有，Kimman好型，鬍鬚幫他加了很多分。」

▲ CY欣賞Kimman。（沈佩珊 攝）

K Lau非常認同CY的選擇：「記得二汶問我會否選擇留鬚，像Kimman一樣，我那時候跟CY說的一樣，我的毛髮比較少。男人有時都會好渴望有Kimman這一種髮量，我即使一星期不剃，都只得少少汗毛仔，還要是不密集的那種，一條一條非常疏落。」

舞台上，K Lau會選擇CY的Groove：「在台上時而發呆時而認真，當全世界人見到他在呆時，其實他很從容的在做這件事。我也喜歡他的聲底，希望可以在舞台上放多點唱歌元素的自己。」

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NY最希望擁有AnsonBean的性格，坦言自己性格上是和AnsonBean相反的人：「我是個謹慎、冷靜處事的人。但Bean是一副我不怕、甚麼都會去衝的人，就算闖了禍我都不怕，我想有他那種衝勁、勇敢。」

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記者：鄭嘉瑤、陳心怡