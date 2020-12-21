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【前線醫護】英國84歲老護士堅守前線染疫離世　孫女悼念：我為祖母感到自豪

健康 18:19 2020/12/21

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英國84歲老護士不退休堅守前線，染疫離世前9日仍在照顧患者。

全球新冠肺炎疫情持續，外國不少已退休醫護人員均願意重返一線為抗疫出力。英國一名84歲老護士多年來選擇堅守前線不退休，疫情期間也冒著感染風險照顧病人，但最終不幸確診，直至死前9日，仍在照顧患者。

據英國NHS牛津基金信託及《BBC》報道，Margaret Tapley雖然已年屆84歲，屬於高風險人士，但一直為英國國民健保署（NHS）工作逾40年，每星期於牛津郡威特尼社區醫院值3個夜班。疫情期間，她於4月10日值完班後不幸染疫，4月16日住院後病情急速惡化，3天後不治去世。

英國NHS牛津基金信託執行長Stuart Bell表示，Margaret Tapley是醫院的傳奇人物，在同齡者已經退休的年紀，仍堅持工作，直至84歲。

她完全清楚疫情的風險，如果她想自我隔離，絕對有資格。但她仍想繼續堅守前線，做自己最喜愛的工作。

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她的孫女Hannah Tapley在Facebook上向她表示敬意，稱她為「最勤力堅強、最有愛心和最完美的女人」。

我很為祖母自豪，將一生奉獻予他人，在這個年紀仍為NHS工作，做夜班護士。

另一名孫女Kathryn MacLennan也表示，

她熱愛她的工作，雖然染疫離世頗為恐怖，但知道她是因為最愛的工作而亡，也會感到安慰。

其孫子Tom Wood也是急症室一名高級主管，他表示Margaret Tapley是啟發他的人，為護理工作而自豪，同時體現了護理精神。

對於與她一起工作或認識她的任何人，我們都能看到那份精神，那份精神長存於我們心中。

英國疫情惡化，詳情：

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責任編輯：羅嘉欣

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