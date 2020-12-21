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【結婚周年】感激太太7年之「養」　楊潮凱：感謝你給我的養份

娛樂 18:33 2020/12/21

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

出名專一的愛妻號楊潮凱，與在中學已相識的初戀情人江玉儀（叮叮）於2013年結婚，今天（12月21日）是他與太太結婚7周年的日子，楊潮凱在個人社交平台放閃。

當年二人離開校園後，分別投身演藝圈及教育界，彼此關係卻沒因此疏遠，並在7年前結婚，並於2018年誕下女兒楊心悅。楊潮凱在今天於個人社交平台上載當日婚照，並深情撰文寫道：

結婚七周年，
沒有七年之癢，
只有七年之養，是養份的養，
感謝你這七年內給我的養份，
令我們一起成長，互相扶持。
這一年令我學懂，
與其擔心未來，
我選擇好好珍惜現在，
珍惜與愛的人相處，
不求波瀾壯闊的激情，
只求細水長流的愛情。
我愛你 七周年快樂
#故事平淡但當中有你 #已經足夠

【公屋仔上車】楊潮凱28歲結婚買樓組幸福家庭　全靠老師太太看準時機成功上車

楊潮凱分享結婚照慶祝與太太結婚七周年。（Facebook圖片）

【愛妻號】由初戀情人到夫妻共走過高低18年　楊潮凱：過好生活要娶好老婆

楊潮凱有位好太太

一直以來都零緋聞的楊潮凱曾接受訪問稱，太太對他十分信任，他亦不會為一時之快破壞幸福家庭：「信任比當下快感更重要，因為當下誘惑、開心而破壞建立多年的關係，覺得不值得。我是工作狂，寧願將心力放在工作上。」

楊潮凱的太太的確是賢內助，公屋出身的楊潮凱早於28歲成功買樓上車，他表示全靠太太精明。

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【愛妻號】由初戀情人到夫妻共走過高低18年　楊潮凱：過好生活要娶好老婆

全靠太太提醒成功上車

楊潮凱曾說：「太太是典型有規劃的人，讀中學已打算做老師、何時結婚生仔，慢慢為我們鋪設將來。我是及時行樂派，相處時互補不足，反而更好玩。」

他透露，在2012年某日清晨6時才剛收工，中午睡醒後，太太突然叫：「睇樓」，他在毫無準備下往售樓處。

兩人屬首次置業，視察後果然有心水單位，一計之下覺得可應付供款，於是當機立斷落訂在將軍澳區買了一個500多呎單位成功上車。

（Facebook圖片）

當年同時間兩人既正準備結婚擺酒，又再上買樓付首期，二人積蓄可說「一鋪清袋」：「之後我甚麼角色都接，劇集產量非常高，並希望在事業上衝多幾年。」

捱過此關，楊潮凱於2012年首置後再樓換樓，花600多萬購入同屋苑600多呎單位。所以他早前在TVB節目《我要做業主》笑言：「要過好的生活便要娶一個好的老婆。」

同場加映：【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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