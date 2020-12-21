歷奇教練拒捕罪成　被判社會服務令80小時

▲ 歷奇教練劉俊宏早前被裁定拒捕罪成，今於西九龍裁判法院被判社會服務令。(經濟日報資料圖片)

去年11月10日有人發起「八區開花」示威活動，42歲歷奇教練涉當日在荃灣河背街揮舞手腳抗拒警員，他否認抗拒警務人員罪，經審訊後被裁定罪成，今（21日）於西九龍裁判法院判刑。裁判官接納感化官建議，判以80小時社會服務令。

被告劉俊宏（42歲），報稱歷奇教練，早前否認於2019年11月10日在荃灣河背街73號外抗拒警員A，經審訊後被裁定罪名成立。

辯方今求情指，被告無定罪紀錄，希望法庭考慮到案情輕微，被告已有所反省，重犯機會低，判以非監禁式刑罰。裁判官施祖堯終接納感化官建議，判以80小時社會服務令。

裁判官早前裁決時指，接納當時在場協助拘捕被告的兩名警員的證供，認為被告遭截查後有轉身逃跑、大叫及揮舞手腳等行為，裁定被告抗拒警務人員罪成。

至於被告背包被搜出1個鐵錘而被控，裁判官基於控方沒有證據證明被告使用鎚子參與示威，或有任何傷人意圖，單憑被告當時身穿黑色衣物亦不足以證明其有犯罪意圖，最終裁定被告在公眾地方管有攻擊性武器罪罪名不成立。

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記者：林欣樂