【新冠肺炎】醫管局推自選兼職計劃冀緩第四波疫情壓力　離職護士難捨工作往亞博助抗疫照顧病人的身心靈

▲ 為紓第四波疫情下，醫管局有安排兼職人手往亞洲博覽館社區隔離設施協助。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情加劇醫護人手緊張，醫管局於2018年推出「自選兼職招聘計劃」，參加醫生、護士及專職醫療人員可自行選擇工作地點、時間及部門。為紓第四波疫情下，醫管局亦有安排兼職人手往亞洲博覽館社區隔離設施協助；有於公立醫院服務逾30載的護士請辭後難捨工作，見亞博正是用人之際，即使「High Risk」亦決定參加計劃到亞博協助；亦有兼職醫生認為計劃富有彈性，除了可「於家庭及工作之間取得平衡」，亦能為疫情出一份力幫助病人。

現時亞博館內共有逾40名自選兼職醫生、28名全職醫生、27名自選兼職護士及137名全職護士，輪更照顧逾400名病人。其中一名參與計劃的盧琛健原是一名手術室護士，於瑪麗醫院服務逾30載，於今年初因工作多年感疲憊而離職，

但其實我休息一個月之後，又好想再回到工作崗位，當時見亞博好有需要，就決定用兼職身份加入。後來自己到亞博時，看到不少全職護士「真的好忙好大壓力」，便覺得自己參與計劃可幫到他們放下假都幾好，其實這個決定令家人有好多憂慮，不過我覺得「High Risk」都要有人做。

盧護士分享，一些病人的留醫時間較長，「既與家人分開，亦長時間與社區隔離，擔心他們的情緒健康不穩」，他願意耐心聆聽，並利用自己的專業知識，向他們解釋，盼藉此安撫他們，他直言，

作為護士，照顧病人的身心靈同樣重要。

他憶述，館內病人作息時間有差異，惟因場館內的燈光問題，難以入睡，遂嘗試安排無燈光直射的床位給他們，亦同時亦向局方反映，為病人安排數百個眼罩，助改善患者的睡眠情況。

以前作為手術室護士好少可以與病人緊密溝通，現在做了才知道原來自己好享受，膳食又講，睡眠質素又講，好開心。

另一參與計劃的陳重安原是律敦治醫院內科及老人科醫生，惟後來因誕下新生兒，為專心照料家庭，於2019年告別全職醫生生涯，

其實我好鍾意自己份工，第三波疫情後，知道醫管局正考慮萬一再有下一波疫情，會需要人手到亞博館，自己對於疫情亦想出一份力，故以自選兼職醫生身份回來了。

她現時於亞博一周工作4天，每天4小時(早上9時至下午1時)，「這個時間好適合自己，自己雖注重家庭，但『睇得一個症得一個症』，幫到便開心」。

屯門醫院骨科專科醫生唐頴思現時為亞博館內的全職醫生，她笑言，自己於12月5日第一天到亞博上班，初初人手配合未到位，感到較辛苦，「巡房巡到晚上8點多仍未有時間吃晚飯」，後來陸續有兼職醫生入隊，情況得以好轉；醫管局指，倘未來疫情升溫，會因應情況增添人手，籲醫護參與計劃，與港人共同抗疫。

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記者：洪芷晴