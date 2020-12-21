湯漢及鄺保羅發聖誕賀辭　鄺保羅：冀政府果斷抗疫全民接種疫苗

▲ 天主教香港教區宗座署理湯漢樞機發表聖誕賀辭，形容2020年是艱苦的一年。（香港天主教社會傳播處圖片）

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機發表聖誕賀辭，形容2020年是艱苦的一年，因為疫情，大家必須保持社交距離，影響了人與人之間的關係及互動方式，影響了日常生活。

湯漢表示，被動的等待疫情過去並不恰當，在這個數碼文化的年代，必須運用嶄新的思維方法應對，善用資訊科技面對挑戰，與其他人保持聯繫。

湯漢又指，為防範疫症傳播，戴上口罩，已成日常生活的一部分。但儘管口罩遮擋了臉上的笑容，不會阻擋對其他人的關懷。他呼籲，聖誕期間，不要忘記聯絡一下朋友、家人，又指大家不知道艱苦抗疫日子何時結束，但互相扶持，一定可以走出陰霾。

▲ 聖公會教省主教長鄺保羅發表聖誕文告。（香港聖公會圖片）

另外，聖公會教省主教長鄺保羅亦發表聖誕文告，指疫情推倒大家習以為常的生活習慣和人際關係，令人產生強烈無助和無奈感，不少長者亦被迫留在家中避疫，安老院舍禁止探訪，身心靈大受影響。

他認為，面對嚴峻疫情，大家應憑著聖誕節的精神同心抗疫，關顧其他身心靈軟弱的人，扶持那些傷心或意志消沉的人，「我們互相幫助，希望可以釋放因疫情引致的憂鬱心靈，驅除心理的恐懼與疑慮。我們亦要支持和鼓勵辛勞的醫護人員，以及所有盡忠職守，任勞任怨負責應對疫情的政府人員」。

鄺保羅又呼籲市民做好本分，嚴守防疫紀律，並敦促政府採取果斷的抗疫措施，同時做好周密規劃，有效推行全民接種疫苗，強調這一場是抗疫關鍵之戰，只許成功不許失敗，盼望盡快擺脫疫情的束縛，讓社會經濟活動早日恢復正常，人們的健康和生命得到保障。

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責任編輯：李淇