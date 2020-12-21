【防疫措施】英國港人感沮喪取消回港安排　本港指定檢疫酒店稱已收逾10個預訂取消

▲ 港府午夜起禁英國航班來港，措施或會影響大學生碩士生或滯留英國未能回港。（經濟日報資料圖片）

港府今日（21日）宣布，為預防英國變種新冠肺炎病毒在香港擴散，午夜起禁止過去14日曾經在英國逗留超過2小時的人士登機來港，包括香港居民，即是今晚起不會有載著乘客的航班由英國來港，效果等同禁止英國載客航班來港，直至另行通告。有準備回港與家人團聚及過節的英國留學生，決定取消回港安排，坦言聖誕要自己一個留在英國的家中度過；有本港指定檢疫酒店則稱，已收到逾10個預訂房間檢疫的取消安排。

Anson今年10月赴英修讀碩士課程，原計劃本周三（23日）返港一個多月，與家人歡度佳節及新年，並早已預訂好機票及酒店檢疫14日，但因應港府針對英國疫情的最新安排，他決定繼續留英，不會趕回香港。條坦言，心情難免感到沮喪，

即使改到機票都未必改到酒店，想趕都趕不到。聖誕要自己一個留在英國的家中度過。

Anson指，英國人口密集度不如香港般高，醫療安排都已大幅改善，加上身邊的同學多都是成年人，故知悉港府最新安排後，不少人都決定不急於趕回香港，家人則提醒他要小心疫情，避免到人多的地方。

對於英國出現新冠肺炎變種病毒，Anson說，自己有一定的擔憂，但不會太過恐慌，外出時都會戴好口罩，而自己現身處英國薩里郡（Surrey）的吉爾福德（Guildford），當地人的生活方式跟香港人不同，街上人流不多，大家最多外出購買日用品或外賣，大部分人普遍都做到要遵守的防疫措施。

Anson又形容，疫情下英國人都會如常在家中佈置聖誕裝飾，街上亦不乏燈飾，教堂都有舉行小型唱聖詩活動等，聖誕氣氛感覺比香港濃厚；又希望新一年全球疫情能盡快消退。

英識教育創辦⼈人陳思銘表示，英國寄宿學校早於12⽉上旬開始聖誕假期，⼤部分中、⼩學⽣生早已回港，故今次措施影響不⼤大，但有不少大學假期較遲開始，本科⽣、碩士及博⼠生為完成期末功課，或會聖誕前夕、甚待新年年後才回港，新措施將對他們影響較⼤。

他提及，由於港⼈人到訪英國無需接受隔離，有不少家長早已赴英國陪⼦子女過聖誕，新措施下他們將大受影響，假期後或未能回港；而⼤部分寄宿學校遠離市區，有⾃⼰的防疫措施，如課室上課有若⼲限制，例如只限本宿舍的學⽣聚會，不同宿舍之間在課室裡要隔離等，家長毋須太擔⼼。

此外，接待海外回港人士檢疫14日的36間指定檢疫酒店（有關名單及收費，即按此處）明日（22日）起全面投入運作。其中一間計劃下的酒店、九龍維景酒店總經理廖惠民透露，今日已收到10多個預訂房間檢疫的取消安排，相信屬於原本準備由英國返港的人士。他指，其酒店共提供400多間房，當中約200間房已被預訂，佔比約一半，但擔心若再有其他國家的人士禁止登機來港，會影響指定檢疫酒店的需求；亦認為已從英回港的人士，額外7日的家居檢疫，應在酒店進行，以免增加有關人士在社區逗留的機會。

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記者：陳曉瑩