【動物BB來了】直擊海洋公園水獺及企鵝BB可愛時刻　FB及IG公開成長日記【多圖】

▲ 海洋公園可愛動物BB於Facebook及Instagram首度亮相，誠邀市民追蹤可愛動物大使寶寶成長日記。（海洋公園圖片）

海洋公園因本港第四波新冠肺炎疫情而正閉園，但有喜訊為港人在疫境期間打氣，8隻水獺BB及11隻巴布亞企鵝BB正式亮相，陪伴大家過聖誕及新件。雖然市民暫時未能親身入園探訪牠們，但海洋公園已在Facebook及Instagram專頁公開牠們的成長日記。

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海洋公園表示，公園的水獺家庭於今年8月誕下6隻小水獺，令成員數目倍增至12隻，牠們在護理員悉心照料下健康快樂成長，亦很快適應家庭群居生活。

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公園指，「南極奇觀」亦自11月底起，有11隻可愛的巴布亞企鵝BB先後破殻而出，而巴布亞企鵝的繁殖季節會持續至明年2月底才完結，園方期望企鵝家族在未來數星期將再有新成員誕生。

市民只要登上海洋公園的Facebook及Instagram，即可直擊護理員如何餵飼小水獺，以及牠們游水及嬉戲玩耍的超萌情景，亦可留意海洋公園社交平台，了解企鵝BB的最新動態。

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海洋公園指無計劃調整門票正價，重開後擬推文化旅遊新體驗，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩