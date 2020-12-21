【新冠肺炎】全港19間社區檢測中心投入服務　新增牛頭角道體育館周三開始運作 (內附檢測中心名單)

▲ 全港19間社區檢測中心投入服務。資料圖片

為進一步便利市民接受新冠病毒檢測，政府宣布將在牛頭角道體育館增設一間社區檢測中心，由12月23日（星期三）開始投入服務。屆時全港共有19間社區檢測中心為市民提供預約及即場登記服務，總檢測容量將超過每天20,000次。

新增檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。政府表示，社區檢測中心為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，每次檢測服務收費上限為240元。政府亦會在有需要時，例如出現較高社區傳播風險的情況下，視乎需要於檢測中心為特定群組、指明人士或其他市民因公共衞生理由進行檢測。



各區的社區檢測中心自11月15日開放以來，截至12月19日已為超過308,000人提供檢測服務，其中514個樣本的檢測結果屬初步陽性（比率為0.17%），有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進。

市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於檢測結果經衞生署確認為陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並會獲安排送到公立醫院進行隔離和治療。

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責任編輯 李志強