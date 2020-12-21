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【強制檢測】逸麗樓、石榮樓、明華大厦A座列強檢名單　居石榮樓長者期間可獲免費送餐 

社會 21:45 2020/12/21

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上月25日至今日曾到筲箕灣阿公岩道明華大廈A座逗留逾2小時須接受強制檢測（湯炳強攝）

本港第四波新冠肺炎疫情蔓延至多幢住宅大廈，其中觀塘油麗邨逸麗樓、筲箕灣阿公岩道明華大廈A座及葵青石籬（二）邨石榮樓今（21日）再累計4單位現染疫住戶，港府晚上刊憲，要求曾到3大廈逾2小時人士須接受強制檢測；其中僅居於石榮樓長者在強制檢測期間獲葵青民政事務處安排可獲每天免費送餐。    

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食衞局今晚刊憲，要求上月25日至今日曾到觀塘油麗邨逸麗樓、筲箕灣阿公岩道明華大廈A座及葵青石籬（二）邨石榮樓逗留逾2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於本周六或之前接受強制檢測；受檢人士若在上周四至今日期間已進行檢測，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，葵青民政事務處特別安排仁濟醫院社會服務部為居於石榮樓長者在強制檢測期間每天免費送餐，方便他們留在家中；港府亦已安排檢測承辦商由今日至12月26日在石籬社區會堂設立流動採樣站為居民提供免費檢測服務。 

葵青民政事務委託仁濟醫院社會服務部，為居於石榮樓的長者在強制檢測期間每天免費送餐，方便他們留在家中，以減低感染風險。(仁濟fb圖片)

葵青民政事務委託仁濟醫院社會服務部，為居於石榮樓的長者在強制檢測期間每天免費送餐，方便他們留在家中，以減低感染風險。(仁濟fb圖片)

衞生防護中心今公布，再有3幢住宅累計4單位現染疫住戶，其中葵青石籬（二）邨石榮樓昨新增2宗確診，涉2個新單位，累計5個單位錄得6宗個案，其中2單位同室但不同層；筲箕灣阿公岩道明華大廈A座及觀塘油麗邨逸麗樓則分別添1病例，前者累計出現6個案，其中2單位分布同室不同層，當中1單位又與另1單位同層，餘下1個單位則既不同層亦不同室；後者亦累計有8住戶染疫，其中2個單位同室惟相差十層。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文 

仁濟醫院 筲箕灣 冠狀病毒 油麗邨

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