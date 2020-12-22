中大年輕教授奪裘槎前瞻科研獎　受諾貝爾獎得主啟發着迷腦神經

▲ 高浩奪得「裘槎前瞻科研大獎」。(陳靜儀攝)

大腦疾病謎團經年未解，中文大學醫學院內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授、精神科學系名譽助理教授高浩最近奪得「裘槎前瞻科研大獎」，均被視為後起之秀，可獲科研基金資助上限500萬港元供5年研究之用。相對於懸壺濟世，高浩更傾向解決人類醫學難題，他期望5年後可研發出藥物，預防並阻截腦退化等疾病。

高浩對醫學科學的熱愛，源自發明雞尾酒療法的何大一博士，「年幼時在中央圖書館看到書籍介紹何大一，以雞尾酒療法在治療愛滋病上取得重要成效，更獲選《時代》雜誌風雲人物，好想做到佢一番成就。」

現年35歲的高浩，長得一副娃娃險，年紀輕輕已坐上助理教授之位。高浩於2005年拔尖入讀中大醫學院5年課程，一般人認為醫科生已是前路光明，他選擇挑戰另一高峰，修畢2年醫科基礎課程後，毅然轉投神經科學研究，再花3年到英國倫敦大學學院（UCL）攻讀神經科學博士。當上博士、論文也曾刊登權威學術期刊後，高浩才回港完成醫學學位。

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在學習過程中，受到1963年的諾貝爾醫學獎得主、研究神經的英國生物物理學家Alan Hodgkin及Andrew Huxley啟發，令本已熱愛數理的他更是着迷於腦神經研究，「我喜歡可量化及精準的學科，在生物醫學領域方面神經科算是可以數學方法應用較多，加上我很好奇人腦機制上如何運作，簡單來說即是想知腦部點解可以諗嘢。」

談及負笈海外，高浩自言眼界大開，師從來自克羅地亞的腦神經科學權威Thomas MrsicFlogel教授，研究小組又來自不同學科背景，例如有腫瘤科醫生，以各自的專長為研究貢獻。他認為外國科研技術成熟，學生又勇於嘗試參與跨學科研究，絕對值得本地大學及學生借鏡，加上香港學生甚具慧根，只要作大膽嘗試，要「超英趕美」並非不可能。

回港後他決定展開針對腦神經退化疾病研究，則與他個人性格有關。高浩畢業後曾當臨床醫生，接觸到不少年老病人患上腦退化，面對成因未明的疾病至今苦無藥方，只能為他們緩解徵狀的無助情況，激發他決定主動出擊，「我鍾意自己搵方向解決問題，發掘研究方向，多過讀人地研究再應用。」

但大腦作為人體最複雜器官，要解開未知領域談可容易。高浩形容研究過程「步步都是挑戰」，自己或團隊的心理壓力都很大，憂慮研究沒有大突破。

高浩目前帶領一個集合生物學、化學及工程學專長的團隊，就3個研究範疇開展工作，包括腦神經退化疾病的發病機理、協調神經感知和行為的神經迴路原理，以及發展生物醫學成像工具。過去數十年，愈來愈多科學證據表明血管和神經膠質細胞功能障礙，會導致各種神經退化疾病。在裘槎基金會的支持下，高浩團隊將會研究血管和神經膠質細胞功能障礙與年齡相關的神經退化疾病，例如阿茲海默症和柏金遜綜合症，在發病機理中的作用，期望研發嶄新及可改變病程的藥物。

獲得獎項，以至被視為明日之星，高浩仍謙稱非他個人功勞，成果有賴團隊來自不同學科、崗位的合作，又有幸得前校長沈祖堯、中大醫學院助理院長莫仲棠信賴撥出資源。團隊於2016年展開研究，高浩期望5年後可研發出有關藥物，預防並阻截腦退化等疾病，「最理想當然希望研發出口服藥物，方便老人家服用，但始終科學上會有限制，要視乎最終研究結果」。

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記者：蘇文軒